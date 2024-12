Záujem Slovákov o pôžičky sa nezmenil, čoraz častejšie však myslíme na vytváranie finančných rezerv

Celkový postoj Slovákov k požičiavaniu si peňazí je porovnateľný s minulými rokmi. Približne 40 % Slovákov hovorí, že si aktuálne vo svojej domácnosti požičať nepotrebuje a ďalších 22 % pôžičky odmieta. V oboch prípadoch ide najčastejšie o starších ľudí.

Ľudia prehodnocujú svoje ciele

Nad pôžičkou uvažuje 38 % opýtaných. Z nich si na konkrétny cieľ dlhodobo uvažuje požičať 29 % a ďalších 29 % uvádza, že si počas jesene a zimy budú musieť požičať neplánovane. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre mBank uskutočnila agentúra Ipsos.

Približne 13 % respondentov, ktorí uvažujú o pôžičke, si plánuje svoje pôžičky konsolidovať a podľa možnosti navýšiť. Svoj cieľ či účel, na ktorý si pôvodne plánovali požičať, nakoniec odložilo 29 % respondentov uvažujúcich o pôžičke.

V súvislosti s aktuálnou meniacou sa ekonomickou situáciou takmer pätina opýtaných predpokladá, že si buď požičia, alebo si svoje pôžičky bude konsolidovať. Necelých 30 % uvádza, že s peniazmi vychádza skôr z mesiaca na mesiac a nie je si istých, čo prinesie premenlivá budúcnosť.

Slováci dbajú na finančné rezervy

Pozitívnou správou podľa mBank je, že viac ako pätina respondentov má vytvorenú trojmesačnú finančnú rezervu a v prípade potreby tak nečakané výdavky pokryje práve z nej. Zaujímavosťou je, že v aktuálnej ekonomickej situácii sú na finančnú rezervu nútení siahať aj Slováci s vyšším vzdelaním.

Výsledky prieskumu potvrdili, že zvyšujúce sa ceny energií sa premietnu aj do rodinných rozpočtov a premenia tak priority. Oproti minulým rokom sa totiž výraznejšie mení účel pôžičky.

Požičiavanie peňazí na účty za elektrinu

Jedenásť percent Slovákov, ktorí si na jeseň alebo v zime budú musieť na niečo neplánovane požičať, tieto peniaze využijú najčastejšie na poplatky a ročné vyúčtovanie za elektrinu a plyn, na bežnú dennú potrebu a po novom tiež na investíciu do zmien využívania energií ako je napríklad výmena kotla, solárne panely či tepelné čerpadlá.

Zber dát do prieskumu sa uskutočnil prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos. Uskutočnil sa na prelome augusta a septembra medzi online populáciou SR vo veku od 25 do 60 rokov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

