Záujem o mliečne produkty podľa Matečnej rastie, vykupovať by sa mohlo aj od slovenských farmárov

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) - Záujem o mlieko a mliečne výrobky rastie. Podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej by tak mali potravinárske podniky vytvárať pridanú hodnotu na Slovensku a vykupovať mlieko od slovenských farmárov.

„Záujem o mlieko a najmä naše, slovenské, stúpa. Mlieko aj výrobky z neho tu máme naozaj špičkovej kvality,“ uviedla počas návštevy Zvolenskej mliekárne Matečná.

Chýbajú dodávatelia sladkovodných rýb

Generálny riaditeľ Sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva pôdohospodárstva Milan Lapšanský uviedol, že v súčasnosti intenzívne komunikujú so spracovateľmi ako aj reťazcami a hľadajú možné prieniky v sortimente.



„Na slovenskom trhu sú medzery, ktoré môžeme zaplniť produktmi s potenciálom rastu. Práve zmrzlina je rozhodne jedným z takých artiklov. Mohli by sme však menovať aj ďalšie. Chýbajú nám dodávatelia čerstvých sladkovodných rýb, zišli by sa nám aj výrobcovia cukroviniek. Za nezmyselné považujem aj to, že na Slovensko dovážame strukoviny z ďalekého zámoria, pričom historicky boli vždy súčasťou našich jedálničkov,“ dodal Lapšanský

Rastie aj výkupná cena

Priemerná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov oproti minulosti rastie, tohtoročná sa odhaduje na 176,1 kilogramu na osobu. Po kontinuálnom poklese ceny surového kravského mlieka od začiatku tohto roka priemerná nákupná cena v EÚ počas leta mierne vzrástla na hodnotu 32,84 eura za 100 kilogramov.

Rastie aj výkupná cena surového kravského mlieka na Slovensku. Stále sa však pohybuje pod úrovňou priemernej ceny EÚ. V júli sa na Slovensku mlieko nakupovalo od prvovýrobcov za priemernú cenu 30,77 eura za sto kilogramov, čo je o 0,9 % viac ako v júli minulého roka.



Vlani bola priemerná spotrebiteľská cena pasterizovaného polotučného mlieka 0,70 eura za liter a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšila o 0,05 eura za liter.

V minulom roku sa na slovenský trh doviezlo 279,8 tisíca ton mlieka a mliečnych výrobkov, čo je v medziročnom porovnaní o 47,9 tisíca ton viac. Vývoz mlieka a mliečnych výrobkov predstavoval 273,9 tisíca ton a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížil o 7 tisíc ton.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

