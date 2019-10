Zatknutie exšéfa Slovenských elektrární je podľa Pellegriniho mementom pre všetkých akcionárov

„Chcem povedať, že to veľmi vítam a zatknutie takéhoto vysokého predstaviteľa Slovenských elektrární, respektíve talianskeho akcionára, si myslím, že by mohlo byť dobrým mementom, a nech sa na to dobre pozerajú tí, ktorí riadia Slovenské elektrárne, nech sa na to dobre pozerajú tí, ktorí zastupujú akcionára v Slovenských elektrárňach. Odkazujem im, že ak sa rovnako nezodpovedne správajú aj k dostavbe jadrovej elektrárne v Mochovciach, respektíve tunelujú pri jej dostavbe Slovenské elektrárne, tak urobím všetko preto, aby skončili rovnako, ako skončil ten pán na bratislavskom letisku,“ zdôraznil predseda vlády.