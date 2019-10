Zatkli kandidáta na guatemalského prezidenta, údajne spolupracoval s drogovým kartelom

NEW YORK 18. apríla (WebNoviny.sk) - V Miami v stredu zatkli kandidáta na guatemalského prezidenta, a to pre obvinenia súvisiace so zbraňami a drogami.

Päťdesiatosemročný Mario Amilcar Estrada Orellana a jeho 50-ročný komplic Juan Pablo Gonzalez Mayorga sa vo štvrtok postavili pred súd v Miami.

Dvojica údajne žiadala od kartelu Sinaloa peniaze potrebné na zabezpečenie víťazstva v prezidentských voľbách v prospech prvého menovaného muža.

Na oplátku zločineckej skupine sľúbili, že im umožnia využívať guatemalské prístavy a letiská na pašovanie kokaínu do Spojených štátov. Prokurátor dodal, že obaja muži tiež plánovali zavraždiť politických rivalov.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

