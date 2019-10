Zatkli 20-ročnú ženu podozrivú z členstva v Islamskom štáte, v Sýrii absolvovala tréning so zbraňou

BERLÍN 21. septembra (WebNoviny.sk) - Nemecká polícia zatkla 20-ročnú ženu podozrivú z členstva v extrémistickej skupine Islamský štát (IS). Prokuratúra v piatok uviedla, že zadržaná Sarah O. s nemecko-alžírskym občianstvom vycestovala ešte ako tínedžerka v októbri 2013 do Sýrie, kde absolvovala tréning so zbraňou a v roku 2014 sa vydala za bojovníka IS pochádzajúceho z Nemecka.



Nemecké úrady tvrdia, že spolu s manželom strážila v oblastiach kontrolovaných IS. Údajne sa tiež snažila nalákať iné osoby z Európy, aby sa pridali k militantom. S manželom dostávali od IS mesačne 118 dolárov (v prepočte približne sto eur). Hovorkyňa prokuratúry potvrdila, že deti zadržanej, ktoré v piatok prileteli z Turecka do Düsseldorfu, si zobrali na starosť kompetentné úrady.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !