Zastavte prijímanie škodlivých návrhov zákonov, žiadajú sociálni partneri od poslancov

19.6.2023 (SITA.sk) - Zamestnávatelia a odborári žiadajú poslancov Národnej rady SR, aby zastavili legislatívny chaos. Na aktuálnej schôdzi parlamentu budú totiž poslanci opäť rozhodovať o ďalších návrhoch zákonov so zásadným negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie, zamestnancov a slovenské domácnosti.

Viaceré z navrhovaných opatrení podľa sociálnych partnerov spĺňajú znaky protiústavnosti, sú v rozpore s právom Európskej únie a pre podniky a domácnosti budú v časoch inflačnej a energetickej krízy znamenať ďalšie zásadné zvyšovanie nákladov.

O vyčíslení ich dopadov, prínosoch či rizikách pritom so sociálnymi partnermi ani tento raz nikto nediskutoval. Na ich schválenie dokonca v praxi postačí, aby za ne hlasovalo menej ako štyridsať poslancov parlamentu. Takéto konanie považujú sociálni partneri za neprípustné a označujú ho za nezodpovedné voči zamestnávateľom, zamestnancom a samosprávam.

Podľa sociálnych partnerov je neprípustné, aby sa domáce podniky a obyvatelia Slovenska donekonečna stávali obeťami populizmu, účelového zavádzania a nástrojov predvolebných kampaní, ktoré priamo negatívne zasahujú do ich rozpočtov a peňaženiek. Takýto stav považujú sociálni partneri za neakceptovateľný.

„Nekontrolovateľné a nesystémové legislatívne zmeny pritom oslabujú celú ekonomiku – klesá konkurencieschopnosť, rastú konečné ceny tovarov a služieb i nezamestnanosť – na čo v konečnom dôsledku dopláca celá krajina,“ zdôrazňujú zástupcovia zamestnávateľov.

Parlament podľa nich prijíma aj legislatívne normy, ktoré nekompetentne zasahujú do systému sociálneho poistenia, daňovej oblasti či oblasti školstva.

„Táto legislatíva je častokrát nevykonateľná a prípadne prináša množstvo aplikačných problémov,“ upozorňujú zástupcovia zamestnancov.

Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov i samospráv zároveň spoločne vysielajú jasný odkaz aj budúcej vládnej garnitúre, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb.

„Neakceptujeme a nebudeme akceptovať situáciu, aby sme sa o kľúčových legislatívnych zmenách dozvedali z médií, ani aby sme obchádzali jednotlivých poslancov a snažili sa ich presvedčiť, prečo by mali, či nemali podporiť daný legislatívny návrh,“ konštatujú zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov, Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR a v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy, členovia Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcovia zamestnancov, združení v Konfederácii odborových zväzov SR.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz