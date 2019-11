Zastavenie starých exekúcií je spravodlivé, Gál návrh zákona nestiahne

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Návrh zákona, ktorý zastaví exekučné konania staršie ako päť rokov minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nestiahne z rokovania Národnej rady SR.

Podľa neho je spravodlivý a očakávali ho nielen občania, ale aj samotní exekútori. Reagoval tak pre agentúru SITA na kritiku Slovenskej komory exekútorov.

Gál dodal, že výkon spravodlivosti v tejto oblasti bude o čosi rýchlejší a štát sa navyše zbaví etapy nevymožiteľných pohľadávok. Štát za zastavenie starších spisov zaplatí viac ako 40 miliónov eur, pričom zákon musí ešte odobriť Národná rada SR.

Komora návrh kritizuje

Novú legislatívu ostro kritizuje komora exekútorov, ktorá ju považuje v súčasnom znení za neprijateľnú. Podľa komory zákon pomôže nezodpovedným občanom, ktorí svoje dlžoby dlhodobo neplatia. Exekútori vyzvali ministra Gála, aby zákon neprekladal na rokovanie parlamentu.

"Vládny návrh zákona považujem za spravodlivý a očakávajú ho nielen občania, ale aj samotní exekútori, pričom od mnohých mám ohlasy, aby sa etapa nevymožiteľných exekúcií už skončila. Zastavením starých exekúcií v žiadnom prípade neškrtáme dlhy, naopak, odbremeníme súdy, ktoré nie sú určené na to, aby spravovali cudzie pohľadávky, ale aby súdili. Očakávam, že výkon spravodlivosti bude rýchlejší, čo pocítia aj občania, ktorí sa skôr dostanú k prejednaniu ich vecí. Návrh preto nestiahnem," odpovedal exekútorom Gál.

Podľa jeho slov legislatíva pomôže s odbremenením súdov od spisov, v ktorých sa nič nevymáha. Minister doplnil, že dlžníci majú stále viacero možností, ako sa sa dostať z dlhovej pasce.

Zákon vraj nekonzultovali

"Zastavenie starých exekúcií prinesie so sebou určité finančné náklady, ale je potrebné uviesť, že odbremenením súdov sa nebude zo štátneho rozpočtu utrácať na neefektívne spravovanie exekúcií a pôvodné, prehnané nároky výšky náhrad pre exekútorov museli byť ustanovené na jednotnú, prijateľnú sumu, ktorou ministerstvo financií chcelo ustrážiť štátnu kasu. V neposlednom rade sa mnohí dlžníci budú môcť zapojiť do legálneho pracovného procesu a prispievať tak do systému. V prípade, že dôjde k opätovnej exekúcii, s príjmom už budú môcť svoje dlhy splácať. Ostatní dlžníci, ktorí túto možnosť mať nebudú, majú stále možnosť oddlžiť sa prostredníctvom osobného bankrotu. Stačí, aby navštívili Centrum právnej pomoci, ktoré im s tým pomôže," dodal Gál.

Podľa komory exekútorov zákon Ministerstvo spravodlivosti SR nekonzultovalo a chronickým dlžníkom nepomôže. Rezort spravodlivosti tvrdí presný opak. Nie je nateraz zrejmé, ako bude v tomto konkrétnom prípade komora exekútorov postupovať.

