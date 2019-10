Zaslúžili sme si vyhrať, hodnotí Hapal zápas s Walesom a verí vo víťazstvo nad Chorvátskom

11.10.2019 (Webnoviny.sk) - Kouč slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal po štvrtkovej remíze s Walesom (1:1) v Trnave cítil, že domáce mužstvo malo na to, aby zo stretnutia vyťažilo viac.

"Nebodovali sme naplno, aj keď po výkone, ktorý sme predviedli, by sme si to zaslúžili. Prevláda u nás sklamanie, pretože keby sme zvíťazili, boli by sme v lepšej východiskovej pozícii. Takto sa tabuľka opäť vyrovnala a stále môžu postúpiť štyri mužstvá," uviedol Hapal v útrobách Štadióna Antona Malatinského.

Nie sú spokojní s remízou

Víťazstvo by Slovákov výrazne priblížilo k prieniku na budúcoročné majstrovstvá Európy, nerozhodný výsledok vtiahol do hry o postup aj Walesanov. Bronzový tím z ME 2016 vo Francúzsku bol v úvode zápasu lepší a v 25. min skóroval po hlavičke Kieffera Moora. V neskoršom priebehu, keď taktovku prebrali slovenskí hráči, hrozil hlavne pri štandardkách a rýchlych protiútokoch.





"Myslím si, že od 25. až 30. minúty sme boli lepší, dominovali sme. Dovtedy bola na našich kopačkách nervozita a hrali sme zdĺhavo. Potom sme začali hrať viac kolmo a vytvárali si nebezpečné situácie. Nie sme spokojní s remízou, pretože náš výkon bol dobrý. Bol to však vynikajúci zápas. Obe mužstvá chceli víťazstvo a hralo sa hore-dole. Mali sme kopec príležitostí. Bohužiaľ, zahadzovali sme ich," dodal 50-ročný rodák z moravského Kroměříža.

Slovákov čakajú dva zápasy

Reprezentačný tím spod Tatier má v tabuľke E-skupiny desať bodov a figuruje na 2. pozícii za 13-bodovými Chorvátmi, ktorí vo štvrtok v domácom prostredí triumfovali nad Maďarmi (9). Walesania (7) zostali na štvrtom mieste, na chvoste sú s jedným bodom hráči Azerbajdžanu. Slováci ukončia kvalifikačný cyklus novembrovými zápasmi - v Chorvátsku a doma s Azerbajdžanom.





Aj Hapal si dobre uvedomuje, že v najbližšom asociačnom termíne bude potrebné zvládnuť obe stretnutia. "Šance vidím stále veľmi otvorené. Nikto nepredpokladá, že by sme v Chorvátsku mohli byť úspešní a mohli tam vyhrať. Ja si to práveže nemyslím. Prečo by sme nemohli mať trochu šťastia a v novembri zvíťaziť v Chorvátsku? Naša skupina je vyrovnaná a pokojne sa to môže stať," dodal.





Napriek všetkému štvrtkovú remízu s Walesom neberie ako prehru a zostáva pozitívne naladený. "Vidím, že naše mužstvo má silu, ktorú aj ukázalo. Fanúšikovia by hráčov určite nevyprevadili potleskom, keby sme podali taký výkon ako pred mesiacom proti Chorvátsku. Urobili sme, čo sme mohli. Bohužiaľ, to najpodstatnejšie, dobrý výsledok, sme nedosiahli," zakončil Pavel Hapal.

