Zaslúžili sme si viac ako remízu, hovorí Pekarík o zápase proti Walesu

11.10.2019 (Webnoviny.sk) - V septembrových dueloch futbalovej kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti Chorvátsku (0:4) a Maďarsku (2:1) nemohol nastúpiť pre problémy s lýtkovým svalom.

Cítil sa veľmi dobre

Vo štvrtkovom remízovom dueli s Walesom (1:1) sa však Peter Pekarík opäť zaradil do defenzívnej formácie slovenského národného mužstva a hlavne po prestávke výdatne podporoval ofenzívne snahy domácich.

"Cítil som sa veľmi dobre. Ani po fyzickej stránke nebol žiadny problém. Na konci stretnutia mi už dochádzali sily, ale som veľmi rád, že som opäť odohral deväťdesiat minút. Škoda výsledku, pretože sme mohli získať viac ako bod," vyhlásil 32-ročný zadák pred zástupcami slovenských médií.

Drží palce Chorvátom

So spoluhráčmi musel od 25. minúty doháňať najtesnejší náskok protivníka. Slovákom sa na začiatku druhého polčasu podarilo skórovať, ale druhý gól napriek veľkému tlaku už nepridali.

"Tá situácia pri inkasovanom góle nás veľmi mrzí, ale dokázali sme sa vrátiť do zápasu. Prišiel obrovský tlak. Vytvorili sme si veľa príležitostí, z ktorých nám to tam ešte mohlo padnúť. Škoda, že to nevyšlo, pretože aj diváci po zápase ocenili to, že sme dreli až do konca. Zaslúžili sme si viac ako remízu," doplnil legionár z nemeckej Herthy Berlín.





V "slovenskej" E-skupine si vo štvrtok vicemajstri sveta Chorváti v domácom prostredí poradili s Maďarmi 3:0. "Vatreni" sa v nedeľu predstavia vo waleskom Cardiffe, kde v prípade víťazstva môžu nielen spečatiť postup na ME, ale aj pomôcť udržať Slovákov v dobrej východiskovej pozícii. "S týmto sa dalo počítať, pretože Chorváti sú favoriti našej skupiny. Verím, že nám výsledkovo pomôžu aj v nedeľu," poznamenal Peter Pekarík.





