Zásah voči medvedici s mláďaťom bol amatérsky a neodborný, kritizujú ochranárov poľovníci

Aktuálne päťčlenný Zásahový tím pre medveďa hnedého podľa Slovenskej poľovníckej komory nevyrieši súčasnú situáciu s rýchlo narastajúcou populáciou medveďa. Poľovníci to uviedli v reakcii na usmrtenie dvoch medveďov, samice a jedného mláďaťa, vo Vysokých Tatrách.

V noci z nedele na pondelok ich tam utratili štátni ochranári. Poľovníci poukázali na to, že po akcii ostali tri osirelé medvieďatá. Čin zásahového tímu označili za amatérsky a neodborný.

Slovenská poľovnícka komora tvrdí, že už niekoľko rokov upozorňuje na neustále narastajúce problémy so zvyšujúcou sa populáciou medveďa hnedého, ktorá ohrozuje ľudí na vidieku.

„Zásadne sa ohradzujeme proti tvrdeniam, že tento stav spôsobili poľovníci nevhodným prikrmovaním. Počet medveďov v prirodzenom prostredí ich výskytu už evidentne natoľko vzrástol, že schádzajú priamo k obydliam, kde si hľadajú ľahko dostupnú potravu a učia tomuto správaniu aj svoje mláďatá. Ľudia pre ne už v súčasnosti nepredstavujú nebezpečenstvo, čím medvede strácajú prirodzenú plachosť,“ uviedli.

Medvedicu so štyrmi mláďatami sledovali ochranári celý minulý rok. Pravidelne navštevovala nezabezpečené kontajnery v meste Vysoké Tatry. V novembri minulého roka sa vlámala do cukrárne v Hornom Smokovci. Podľa Ministerstva životného prostredia SR medvede nejavili známky plachosti a nereagovali ani na plašenie.

Pred samotným rozhodnutím utratiť medvedicu sa štátni ochranári zo zásahové tímu zaoberali aj inými možnosťami.

Jednou z nich bolo umiestniť mladé medvede do odchovného zariadenia. Dlhodobým pozorovaním medvedej rodiny to odborníci podľa rezortu vyhodnotili ako nevhodné riešenie. Ochranári sa obávali, že by medvedica mohla byť riziková pre človeka, preto napokon rozhodli o jej eutanázii.

