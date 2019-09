Zasadne predsedníctvo Mostu-Híd, témou budú výsledky eurovolieb aj budúcnosť strany

BRATISLAVA 1. júna (WebNoviny.sk) - Aktuálne politické otázky a výsledok eurovolieb, v ktorých Most-Híd získal 2,59 percenta hlasov, budú témami sobotného zasadnutia predsedníctva strany Most-Híd.

Predsedníctvo sa bude podľa informácii agentúry SITA konať v Žiari nad Hronom. "O záveroch rokovania budeme informovať písomnou formou," uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Na spoluprácu treba dvoch

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) v stredu novinárom povedal, že s výsledkom eurovolieb, v ktorých Most-Híd neobsadil ani jeden mandát, sa strana podľa neho vyrovnáva rôzne. "Sú rôzne názory, ako ďalej. Povieme si to v sobotu na predsedníctve. Môj názor je, že treba niečo robiť inak," povedal.

To bude podľa neho tiež témou predsedníctva.

"Myslím si, že strana Most-Híd vznikla ako strana spolupráce, máme to v génoch, aby sme vedeli spolupracovať. Ale na spoluprácu potrebujeme minimálne dvoch. Uvidíme, ako to odpadne," povedal s tým, že pre stranu sú prirodzenými partnermi strany, ktoré zastupujú menšiny. "Uvidíme, aký bude ten postup. Všetci by sme mali počúvať to, čo nám odkazuje volič. Budem o tom v strane rozprávať," uviedol.

Na otázku, či je čas prehodnotiť koaličných partnerov Sólymos podotkol, že o tom nechce špekulovať. "Máme politický program, ktorý plníme v tejto vláde. To, čo sme si predsavzali, sme splnili. Samozrejme, že boli veci, ktoré poznačili aj našu stranu. Vidno to aj na výsledkoch. Ale čo sa týka mňa a ministrov za Most-Híd, myslím si, že sme robili to, na čo sme sem prišli – svoju prácu," povedal šéf envirorezortu.

Bugár je prekážkou

"Platíme za to, že sme súčasťou tejto vládnej koalície, za to platíme daň. Do toho nahrala aj kauza okolo hrania hymny. Keby sa nestala, určite by sme museli uhrať lepší výsledok," uviedol v pondelok bývalý europoslanec József Nagy (Most-Híd).

Nie je jasné, či by sa mohli maďarské politické strany spájať. Podľa Pála Csákyho zo Strany maďarskej komunity (SMK) je predseda Mosta-Híd Béla Bugár veľkou prekážkou pre spoluprácu SMK s Mostom.

„Nemyslím si, že on je ten mesiáš, ktorý by mohol spasiť potenciál voličský či politický, čo oslovuje maďarskú komunitu na Slovensku. Neznamená to však, že strana bez pána Bugára by nemohla byť partnerom pre nejaké rokovania,“ dodal Csáky v pondelok na tlačovej besede.

Predseda strany Magyar Fórum- Maďarské fórum Zsolt Simon cíti čoraz viac potrebu zjednotiť Maďarov a maďarsky cítiacich voličov v záujme zabezpečenia silného a jednotného parlamentného zastúpenia.





