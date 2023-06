Zariadenia sociálnych služieb v Košickom kraji sú modernejšie, investície dosiahli viac ako 370-tisíc eur

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) postupne modernizuje vybavenie zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. Nové zdravotnícke pomôcky pribudli v župných zariadeniach aj vďaka projektu Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach, ktorý je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020.

Rozpočet projektu predstavuje viac ako 370-tisíc eur, Košický samosprávny kraj sa na ňom podieľal spolufinancovaním vo výške päť percent. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Klientom v župných zariadeniach Jasanima v Rožňave, Lúč v Šemši aj Harmonia v Strážskom uľahčí presun po schodoch pásový schodolez.

„Jeho najväčšou výhodou je pohodlná preprava, keďže imobilná osoba prekonáva schodisko spolu s vozíkom, na ktorom sa práve nachádza. Radosť máme aj z nových mobilných vakových zdvihákov, vďaka ktorým sa klienti vedia jednoduchšie presunúť napríklad z postele na sedačku,“ povedala riaditeľka zariadenia Jasanima v Rožňave Beáta Šlosárová.

Štrnásť mobilných vakových zdvihákov putovalo okrem rožňavských zariadení aj do Arcusu v Košiciach, Reginy v Kráľovciach, Via Luxu v Barci, Lidwiny v Strážskom a Lumenu v Trebišove. Nového pomocníka v podobe stropného zdvíhacieho zariadenia majú zariadenia Idea v Prakovciach, Ondava v Rakovci nad Ondavou, Anima v Michalovciach aj Regina v Kráľovciach.

V rámci projektu tiež malo do Užhorodu na Ukrajine vycestovať 11 zamestnancov zariadení sociálnych služieb z Košíc, Rožňavy aj Trebišova.

Tí mali kolegom za hranicami Slovenska predstaviť aj ukázať typy a metódy starostlivosti o klientov v závislosti od ich ochorenia či špecifických potrieb. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa toto stretnutie uskutočnilo online formou.

„Keďže v projekte na našej strane došlo k nevyčerpaným finančným prostriedkom, župa sa rozhodla dodatočne pridať ďalší cieľ, a to obstaranie ochranných pomôcok v boji s koronavírusom. Na základe zistenej potreby jednotlivých zariadení sme zakúpili 16 kusov elektrostatických pištolí, ktoré by si samotné zariadenia z vlastných prostriedkov nedokázali zabezpečiť. Obstarali sme tiež viac ako 300 litrov dezinfekcie a 19 germicídnych žiaričov,“ dodal Trnka.

Okrem Košického samosprávneho kraja sú do projektu zapojení aj dvaja partneri z Užhorodu z Ukrajiny.

