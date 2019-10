Zápas v Prahe, deväť Slovákov a široký okruh favoritov na Stanley Cup. Štartuje nová sezóna NHL

2.10.2019 (Webnoviny.sk) - Štvoricou zápasov v noci zo stredy na štvrtok odštartuje už 103. ročník zámorskej hokejovej NHL. Prvýkrát v histórii profiligy vstupujú do sezóny v pozícii obhajcov titulu hráči St. Louis Blues, ktorí však nebudú patriť medzi najväčších favoritov na zisk Stanleyho pohára.

Tesne pred štartom novej edície najkvalitnejšej súťaže sveta figuruje na súpiskách klubov deväť Slovákov. Dá sa však očakávať, že v priebehu sezóny zasiahne do hry v NHL dvojciferný počet hráčov spod Tatier.

Medzisezónne obdobie prinieslo tradične viacero noviniek v hráčskych kádroch aj realizačných tímoch. Sedem klubov má nového hlavného trénera (Anaheim, Buffalo, Edmonton, Florida, Los Angeles, Philadelphia a Ottawa), štyri zmenili generálneho manažéra (Detroit, Edmonton, Minnesota a Vegas).

"Blesky"zostali pokope

Na posilách počas leta aktívne pracovali v New Jersey Devils, New Yorku Rangers, Dallase Stars či Floride Panthers. Naopak, len drobné úpravy nastali u ašpirantov na celkový triumf ako sú Tampa Bay Lightning alebo Toronto Maple Leafs.

"Blesky" v minulej sezóne ovládli základnú časť. V 82 zápasoch dosiahli rekordných 62 víťazstiev, ale v prvom kole play-off nečakane zaváhali s Columbusom Blue Jackets. Mužstvo okolo kapitána Stevena Stamkosa a Rusa Nikitu Kučerova však zostalo pokope a podobné je to aj v prípade "javorových listov".

Toronto spoliehajúce sa na mladíkov Austona Matthewsa s Mitchom Marnerom či skúseného Johna Tavaresa taktiež zakoplo hneď na prvej prekážke v play-off v podobe neskoršieho finalistu z Bostonu. Bruins vedení kapitánom Zdenom Chárom takisto patria do širšieho okruhu favoritov na zisk Stanleyho pohár.

Vysoké ambície "zlatých rytierov"

Redaktori portálu NHL.com vidia v tejto množine aj hráčov Dallasu Stars, Nashvillu Predators, Pittsburghu Penguins alebo Vegas Golden Knights.

"Nemáme na výber a musíme mať opäť najvyššie ciele. V play-off sme síce prežili sklamanie, ale myslím si, že do novej sezóny pôjdeme motivovaní. Vieme, akú máme kvalitu a sme skupina hráčov, ktorá to bude chcieť potvrdiť aj na ľade. To, čo sa stalo, sme už hodili za hlavu," povedal v rozhovore pre klubovú televíziu útočník Lightning Steven Stamkos.

Podobne vysoké ambície majú aj v Las Vegas. "Vlani mi niekto povedal, že ak chcem nájsť v programe zápasov nejaký ľahký duel, nepodarí sa mi to. Je veľmi náročné vyhrať ligu, a tak musíme rešpektovať každého súpera. Teším sa na novú sezónu a sme šťastní z toho, ako prebiehal kemp, kde sme videli u hráčov potrebnú súťaživosť," uviedol pre oficiálny web "zlatých rytierov" nový generálny manažér Kelly McCrimmon.

Deväť Slovákov v prvých tímoch

V uplynulom ročníku NHL si pripísalo štart v aspoň jednom zápase jedenásť Slovákov, keď sa k deviatim korčuliarom pridali dvaja brankári.

Po predsezónnych kempoch zostalo v prvých tímoch profiligových klubov deväť slovenských hráčov. Sú to Jaroslav Halák, Zdeno Chára (obaja Boston), Richard Pánik, Martin Fehérváry (obaja Washington), Erik Černák (Tampa Bay), Tomáš Tatar (Montreal), Tomáš Jurčo (Edmonton), Andrej Sekera (Dallas) a Martin Marinčin (Toronto).

Reálnu šancu na posun z AHL do NHL majú Peter Cehlárik, Christián Jaroš a Marko Daňo. V náročnejšej situácii sú Marián Studenič, Adam Húska, Martin Pospíšil, Adam Ružička a Róbert Lantoši.

Tri zápasy pod holým nebom

Základná časť sezóny 2019/2020 sa začne 2. októbra a potrvá do 4. apríla. Hneď potom bude nasledovať program play-off s najlepšími 16 tímami, ktorý vyvrcholí finálovými zápoleniami na prelome mája a júna. Blížiaci sa ročník prinesie viacero európskych zápasov.

Už v piatok 4. októbra proti sebe nastúpia v pražskej O2 Arene hokejisti Chicaga Blackhawks a Philadelphie Flyers. Ďalšie dva duely uvidia fanúšikovia vo švédskom Štokholme, kde si 8. a 9. novembra zmerajú sily Buffalo Sabres a Tampa Bay Lightning na klzisku arény Ericsson Globe.

Špeciálne budú taktiež tri súboje pod holým nebom. Prvý je naplánovaný na 26. októbra, Heritage Classic v kanadskej Regine ponúkne konfrontáciu Calgary Flames a Winnipegu Jets. Nasledovať bude tradičný novoročný súboj pod názvom Winter Classic, v ktorom domáci Dallas Stars privíta Nashville Predators.

V polovici februára príde na rad zápas v rámci Stadium Series medzi Coloradom Avalanche a Los Angeles Kings. Prestížny Zápas hviezd NHL sa uskutoční 26. januára v St. Louis.





