Zápas so Švédskom mal vynikajúcu úroveň, hodnotí tréner Feneš výkon Slovákov na Hlinka Gretzky Cupe

6.8.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov zanechala dobrý dojem v prvom súťažnom vystúpení aktuálnej sezóny. V úvodnom dueli tradičného turnaja Hlinka Gretzky Cup v Piešťanoch síce prehrala s favorizovanými Švédmi 2:3, ale súpera prestrieľala 27:23.

"Tri korunky" dostala viackrát pod tlak a len málo jej chýbalo k bodovému zisku. Domáci výber napokon doplatil na slabú koncovku a dva inkasované góly v oslabeniach.

Gól po 35 sekundách

Švédski mladíci skórovali už po 35 sekundách vďaka nenápadnej strele obrancu Alexa Kumlina, no náskok si udržali iba tri minúty, keď úspešným prienikom vyrovnal Matej Kašlík. Slováci v tomto momente zistili, že môžu potrápiť aj silného protivníka a vo zvyšku prvej tretiny vyrovnali hru.

Od prostredného dejstva boli zverenci Ivana Feneša mierne aktívnejší, ale Švédi paradoxne dvakrát udreli v presilovkách, keď skórovali Isac Garfve a Eric Hedlund. Neutíchajúca snaha slovenského tímu ešte priniesla zníženie z hokejky Samuela Reháka, ďalšie príležitosti na zmenu skóre však zostali nevyužité.

"Mrzí nás to, pretože sme predviedli dobrý výkon a napokon sme prehrali o jediný gól. Mohli sme sa dotiahnuť aspoň na remízu, ale nevadí, pokúsime sa to napraviť v ďalších dueloch," poznamenal po zápase Kašlík, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča slovenskej reprezentácie. Sedemnásťročný Púchovčan, ktorý v minulej sezóne nastupoval vo švédskych mládežníckych súťažiach, si pripísal do štatistík jeden gól a jednu asistenciu.

Sklamanie z tesnej prehry

"V zápase nastalo viacero zlomových momentov, možno to boli aj oslabenia, v ktorých sme dostali gól. Podstatnejšie však bolo, že sme nevyužili svoje šance. Chýbalo nám možno viac dôrazu," doplnil.

V slovenskom tábore zavládlo po záverečnom hvizde sklamanie z tesnej prehry. Hráči však opúšťali ľadovú plochu so vztýčenými hlavami, keďže súpera vo viacerých fázach zápasu predčili.

"Stretnutie hodnotím pozitívne, pretože sme so Švédmi odohrali vyrovnanú partiu. Presvedčili sme sa však o tom, že na svetovej úrovni rozhodujú o osude zápasov presilovky. Ak budeme pokračovať v týchto výkonoch, môžeme sa na turnaji dostať ďalej. Potrebujeme naďalej takto hrať a v nasledujúcich dueloch sa nám to vyplatí," zhodnotil kapitán Samuel Kňažko, na ktorého nadviazal tréner Feneš.

Prvý oficiálny zápas v sezóne

"Bol to pre oba tímy prvý oficiálny zápas v sezóne, navyše v letnom termíne a mal vynikajúcu úroveň. Prišli sme na turnaj s najmladším tímom v histórii Slovenska. Našim cieľom je preto vychovávať hráčov a postupne ich dostávať do veľkého hokeja," povedal 41-ročný kouč.

Prehru so Švédskom musia slovenskí reprezentanti hodiť rýchlo za hlavu, pretože v základnej B-skupine ich čakajú ešte ďalšie dva zápasy v priebehu dvoch dní. V utorok nastúpia proti rovesníkom z USA, ktorí prehrali v pondelok s Rusmi vysoko 2:6.

"Proti Američanom v prvom rade musíme zopakovať výkon z úvodného zápasu. Potrebujeme aktívne korčuľovať, strieľať, dohrávať súboje a využívať presilovky. Hráči USA sú krátko na ľade, čo sa prejavilo v ich prvom vystúpení proti Rusom. Mali síce veľmi dobrý úvod zápasu, hrali svoj hokej, viedli 2:0, ale potom sa ukázalo, že ich súper spolu trénuje približne mesiac a to bolo rozhodujúce," dodal Feneš na margo najbližšieho protivníka.

