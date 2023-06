Západoslovenskí energetici varujú pred podvodníkmi, v ich mene ponúkajú pracovné miesta

Podvodníci znova zneužívajú meno veľkej energetickej firmy. V ostatných dňoch sa objavili na sociálnych sieťach podvodné inzeráty, ktoré sa tvária ako ponuka novej pracovnej príležitosti na prácu z domu pre spoločnosť ZSE Energia. Po reagovaní na túto ponuku, žiada neznáma osoba od záujemcu o prácu kópiu občianskeho preukazu, preukazu poistenca, číslo účtu, telefónne číslo i ďalšie osobné údaje. Správy prichádzajú z adresy Slovensko Práca.

Nekalé praktiky

„Spoločnosť ZSE Energia sa dištancuje od takéhoto správania neznámych osôb, od mailovej alebo akejkoľvek inej komunikácie, považuje ho za podvodné a za uplatňovanie nekalých praktík. Zároveň upozorňuje, aby záujemci o prácu neodpovedali na takýto email a nikomu neposkytovali svoje osobné údaje, ani email nepreposielali a neotvárali žiadne linky, môžu byť nebezpečné,“ upozornila hovorkyňa ZSE Energia Michaela Dobošová.

Západoslovenskí energetici vyzývajú k opatrnosti, pretože je možné, že sa objavia aj ďalšie podvodné správy.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.