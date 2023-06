Západonílsku horúčku môže prenášať aj najbežnejší komár. Príznaky si ani nemusíte všimnúť

Klimatické zmeny a intenzívna medzinárodná doprava zapríčinili v rámci Európy rozšírenie exotických druhov komárov, ktoré môžu prenášať pôvodcov závažných ochorení. K takým druhom patrí napríklad komár tigrovaný, ktorý prenáša pôvodcov ochorení zika, dengue a chikungunya.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová, na Slovensku prvý raz potvrdili prítomnosť druhu komára tigrovaného v roku 2012, odvtedy však jeho výskyt zaznamenávajú zriedka.

Za ostatné roky sa komár tigrovaný rozšíril až do polovice Francúzska. V roku 2019 vo Francúzsku hlásili prvý prípad zika infekcie, ktorá nebola importovaná, ale získaná priamo vo Francúzsku. Výskyt druhov tigrovaného komára bol potvrdený aj v susednej Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Komár tigrovaný je na rozdiel od komára piskľavého aktívny najmä cez deň.

„Komár piskľavý je náš najznámejší druh komára, ktorý ľudí obťažuje najmä podvečer a nadránom. Môže prenášať pôvodcu západonílskej horúčky, ktorej prípady u ľudí boli zaznamenané v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Ochorenie je podobné kliešťovej encefalitíde. V prípade oboch infekcií ide väčšinou o bezpríznakový priebeh.



Príznaky západonílskej horúčky sú podobné chrípke, pridružiť sa môže vyrážka. Komplikáciou je zápal centrálnej nervovej sústavy, ktorý sa ľudovo nazýva zápal mozgu. Najohrozenejšou skupinou sú starší jedinci a osoby s oslabenou imunitou, u ktorých môže mať infekcia fatálne následky,“ uviedla Jana Kerlik z Odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ s tým, že na rozdiel od kliešťovej encefalitídy očkovanie proti západonílskej horúčke neexistuje.

Ochrana proti komárom spočíva okrem iného aj v individuálnej ochrane pred uštipnutím. V čase výskytu komárov sa odporúča nepoužívať intenzívne osvetlenie, nosiť vhodný odev s dlhými rukávmi, nohavicami a ponožkami.

Nepokryté časti tela chrániť repelentnými prípravkami, brániť vniknutiu komárov do miestnosti používaním sieťky na oknách a dverách.

V rámci prevencie treba likvidovať komáre a ich potenciálne liahniská. Dôležité je zabraňovať zadržiavaniu vody v nádobách ako črepníky, vedrá alebo krhly s vodou na balkónoch a záhradách.

