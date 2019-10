Západné štáty únie nás kritizujú, ale spoločný summit s Čínou nezorganizovali, sťažuje sa Babiš

DUBROVNÍK 12. apríla (WebNoviny.sk) - Po predchádzajúcich summitoch 16 krajín CEEC (krajiny strednej a východnej Európy) s Čínou čelili účastnícke krajiny tohto summitu kritike západných krajín EÚ za to, že sa stretávajú s Čínou osamote.

Na ôsmom summite iniciatívy 16 krajín CEEC (krajiny strednej a východnej Európy) s Čínou, známej pod skratkou 16 + 1, v chorvátskom Dubrovníku to povedal český premiér Andrej Babiš s tým, že aj napriek prísľubom nemeckej kancelárky Angely Merkelovej sa všetky krajiny EÚ s Čínou na oficiálnom rokovaní doteraz nestretli.

"Je to tradičný summit, kde sa môže týchto 16 štátov Európskej únie stretnúť s Čínou. Z EÚ sme však boli pred časom kritizovaní za tieto summity s odporúčaním, že by sme sa s Čínou mali stretávať vo formáte všetkých členských krajín naraz. Akurát po týchto vyjadreniach nám ostatné členské štáty EÚ zabudli povedať, že sa stretli na spoločnom stretnutí s Čínou politici ako Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker a Angela Merkelová," uviedol Babiš.

Českým podnikateľom sa na čínskom trhu nedarí

Po stretnutí politikov zo západnej Európy s Čínou podľa jeho slov napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron predal 300 lietadiel Airbus Číne za 30 miliárd eur.

"Pre 16 účastníckych krajín summitu by podobná dohoda bola tiež vítaná, pretože napríklad obchodná bilancia Českej republiky s Čínou je veľmi negatívna v hodnote až 26 miliárd dolárov. Čína je druhý najväčší obratový partner ČR a druhý najväčší dovozca tovaru do krajiny. EÚ vo formáte všetkých krajín spolu s Čínou doteraz ešte nezasadla. Angela Merkelová toto prisľúbila, no zatiaľ sa tak nestalo. Tento formát 16 + 1, ktorý máme momentálne, je dobrý a veľmi dôležitý," dodal Babiš.

Český premiér vzal do Dubrovníka aj delegáciu českých podnikateľov, pretože českým podnikateľom sa podľa Babiša na čínskom trhu zatiaľ nedarí predávať tovar tak, ako by si to krajina a ani oni samotní predstavovali. Ani čínske investície v ČR nie sú podľa českého premiéra veľké.

"V Česku potrebujeme naštartovať TPP projekty na infraštruktúru cez veľké investície, potrebujeme ich rozvíjať a Čína v tomto smere má čo ponúknuť. Čínske investície v Českej republike však nie sú veľké a významné, preto má ČR pre Čínu priestor na zlepšenie," uzavrel Andrej Babiš.

Do iniciatívy patrí aj Slovensko

Do iniciatívy 16 + 1 okrem Číny a Českej republiky patria Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko a päť západobalkánskych krajín - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko.

Doteraz bolo sedem spoločných summitov, a to vo Varšave, Bukurešti, Belehrade, Su-čou, Rige, Budapešti a Sofii, ôsmy sa koná v dňoch 11. a 12. apríla v Dubrovníku.

Prvý summit iniciatívy 16 európskych krajín s Čínou sa konal v roku 2012 vo Varšave. Vtedy Peking prisľúbil požičať a investovať miliardy 11 krajinám v EÚ a piatim mimoeurópskym krajinám.

Investície mali byť najmä v oblastiach ako výstavba železníc, ciest, letísk, v oblasti energetiky, pôdohospodárstva či nových technológií.

