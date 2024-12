Zamínované územie sa na Ukrajine rýchlo rozrastá, slovenské Boženy sú tam však iba dve (rozhovor)

Na Ukrajine sa zamínované územie rapídne zväčšuje, aktuálne už presahuje rozlohu Rakúska. Slovensko má na to, aby svojmu východnému susedovi s odmínovaním pomohlo. Paradoxne však na Ukrajine fungujú len dve krupinské Boženy. Generálny riaditeľ spoločnosti WAY Industries Bronislav Balga v rozhovore pre portál vPriemysle.sk tvrdí, že Slovensko by si pri odmínovaní Ukrajiny malo vydupať silnú pozíciu. Máme skúsenosti, odborníkov, aj odmínovače.

Aktuálne ste ohlásili kúpu kežmarského výrobcu lanoviek a vlekov Tatralift. Čo Vás k tomu viedlo?

Chceli sme diverzifikovať naše výrobné portfólio a zároveň využiť spojenie dvoch silných domácich značiek.

Súčasné náročné ekonomické podmienky nútia firmy hľadať príležitosti a využívať nielen úspory z rozsahu výroby, ale aj ďalšie synergické efekty. Bude sa to týkať tak výroby, ako aj nákupu, montáže, či obchodu.

Majú sa zamestnanci v Kežmarku obávať o prácu?

Využívame prirodzený úbytok zamestnancov. Čiže primárne ubúda tých, čo odchádzajú do dôchodku. Niektorí špecialisti sa k nám dokonca aj vracajú. V novej divízii lanových dopravných systémov by sa mal počet zamestnancov ustáliť na 30 pracovníkoch. V Kežmarku by mal ostať výskum, vývoj a obchod. Cieľovo tu plánujeme dokonca predajný personál ešte posilniť. Výroba sa bude naopak koncentrovať v Krupine, kde máme solídnu technologickú bázu, servis a plynulú dodávku náhradných dielov.

Výroba lanoviek a vlekov nie je to isté ako produkcia odmínovačov a nakladačov. Čo nato zákazníci?

V prvom rade chceme aj v tomto výrobnom segmente využiť naše moderné technológie. Máme kvalitné CNC obrábacie, ohýbacie stroje, či laserové páliace linky. S potenciálnymi zákazníkmi sme v čulom kontakte, konkrétne obchodné prípady by som však nerád menoval. Výhľad tržieb pre budúci rok smeruje pri lanových dopravných systémoch k desiatim miliónom eur.

Mnohé slovenské firmy trpia v dôsledku energetickej krízy a vojny na Ukrajine. Niektoré podniky dokonca obmedzili výrobu. Ako sa dotklo vás?

Firmy na Slovensku vo všeobecnosti prežívajú ťažké časy. Aj my sme museli riešiť náš energetický mix. Popri plynovému kúreniu sme inštalujeme technológiu na spaľovanie biomasy. Na jar budúceho roka chceme dokončiť na strechách solárne panely, čo nám dokáže nahradiť viac ako 35 % aktuálnej spotreby elektrickej energie. Laicky povedané, využijeme to energetické médium, ktoré je v danom okamihu najhospodárnejšie.

Rusko je v aktuálnom vojenskom konflikte agresor. WAY Industries tam v minulosti vo veľkom vyvážal stavebné stroje…

Samozrejme, že sme boli prinútení riešiť aj presmerovanie odbytu. Je pravdou, že Rusko bolo pre naše nakladače významným trhom. Podarilo sa nám vrátiť do Maďarska, vstúpili sme do krajín Beneluxu a na Balkán. Značné príležitosti sa nám otvorili v strednej Ázii.

Potiahol konflikt na Ukrajine odbyt odmínovačov?

Slovensko by malo byť lídrom v odmínovaní na Ukrajine. Máme skúsenosti, odborníkov a sme pripravení ich naplno vyrábať. Zamínované územie sa u našich východných susedov rozširuje. Už dnes je to viac ako rozloha Rakúska. Po utíchnutí zbraní by sme mali prispieť k bezpečnému príchodu civilistov do ich domovov. V žiadnom prípade nesmieme dopustiť, takpovediac, beh cez zamínované polia.

Koľko slovenských Božien teda aktuálne pôsobí na Ukrajine?

Na Ukrajine momentálne pôsobia dve Boženy darované štátom. WAY Industries zabezpečuje školenia vojakov a civilných špecialistov, ako aj dodávky náhradných dielov. Slovensko by si v odmínovaní na Ukrajine malo zastať silnú pozíciu. Je to priestor, ktorý by sme ako krajina mali využiť.

