Zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom ministerstva školstva, aby bola angličtina len voliteľný jazyk

Zamestnávatelia nesúhlasia s pripravovaným návrhom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý stavia výučbu angličtiny na základných školách len na úroveň voliteľného jazyka.

Obrovské prostriedky

Agentúru SITA za Klub 500, ktorý je združením najväčších zamestnávateľov na Slovensku informovala Anna Vojteková s tým, že tento krok rezortu je nesystémový a škodlivý. Klub 500 pripomína tiež, že Slovensko investovalo do výučby anglického jazyka nemalé finančné prostriedky, pričom išlo o vzdelávanie učiteľov či iné výdavky.

Zamestnávatelia tiež argumentujú tým, že anglický jazyk je pre nich kľúčovým jazykom aj z pohľadu uchádzača o prácu. "Tento krok je nesystémový a škodlivý. Štát investoval do výučby angličtiny a aj do vzdelávania pedagógov, ktorí ju majú vyučovať, obrovské prostriedky. Anglický jazyk je dôležitý aj z pohľadu trhu práce.

Zhoršenie kvality

Zamestnávatelia ho najviac preferujú a jeho slabé ovládanie môže v budúcnosti znevýhodňovať absolventov škôl pri hľadaní zamestnania," uvádza Klub 500. Školy si po novom majú samy vybrať, ktorý jazyk bude pre žiakov povinný a ktorý voliteľný.

Klub tiež odmieta, že by návrh rezortu školstva bol predmetom diskusie so zamestnávateľmi. "Nie je pravdou ani to, že ministerstvo pristupuje k liberalizácii výučby jazykov po dohode so zamestnávateľmi. Práve tí požadovali, aby bola angličtina povinná. Svedčí o tom aj Uznesenie o Jednotnom postupe zamestnávateľov v oblasti Výskumu – vývoja – inovácií v Slovenskej republike.

Klub 500 ako združenie najväčších slovenských zamestnávateľov preto žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby tento návrh prehodnotilo a nezavádzalo opatrenia, ktorých výsledkom bude zhoršenie kvality absolventov našich škôl," uzavrel výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.





