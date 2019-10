Zamestnávatelia by minimálnu mzdu nemenili a hrozia prepúšťaním aj pred parlamentnými voľbami

11.7.2019 (Webnoviny.sk) - Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR sú ochotné rokovať o prípadnej valorizácii minimálnej mzdy do úrovne vychádzajúcej z platného zákonného mechanizmu, ktorý ju stanovuje na 552 eur.

Očakáva sa spomalenie ekonomického rastu

Konštatovali to vo štvrtok na brífingu ich predstavitelia. Zhodujú sa však na tom, že minimálna mzda pre rok 2020 by s ohľadom na očakávané spomalenie ekonomického rastu mala zostať na úrovni minimálnej mzdy roku 2019. Odborári a strana Smer-SD navrhujú minimálnu mzdu vo výške okolo 600 eur.

"Hoci miera nezamestnanosti na Slovensku prudko klesá, neznamená to, že problém s nezamestnanosťou pominul. V okresoch ako Rimavská Sobota, Kežmarok, Revúca a podobne problém nedostatku voľných pracovných miest stále pretrváva. Ďalšie rapídne zvyšovanie minimálnej mzdy nové pracovné miesta v ekonomicky najslabších regiónoch nevytvorí," zhodli sa slovenskí zamestnávatelia.

Podľa zamestnávateľov je aj suma minimálnej mzdy 552 eur, o ktorej sú ochotní rokovať s odborármi, za hranicou momentálneho ekonomického rácia.

„Je takmer isté, že prichádza ekonomické spomalenie. Vidíme to na informáciách napríklad z priemyslu Nemecka. Navyšovanie minimálnej mzdy tak, ako to navrhuje strana Smer a odborári, sa im môže zásadne politicky vypomstiť. Je totiž pravdepodobné, že v budúcom roku príde k zníženiu objednávok, na čo budeme musieť my, ako zamestnávatelia, reagovať prepúšťaním. Možno práve niekoľko dní pred parlamentnými voľbami,“ povedal viceprezidet AZZZ SR Rastislav Machunka.

Vzrástli by dane aj odvody

Od roku 2015 po rok 2019 vzrástla minimálna mzda podľa zamestnávateľov o 37 %, pričom len samotné dane a odvody vzrástli zo 149 eur na 273 eur.

Zároveň Zákonník práce stanovuje viacero úrovní minimálnej mzdy, pričom tá najvyššia už teraz presahuje úroveň 1 000 eur a v kombinácii s príplatkami za prácu cez víkend a v noci prevyšuje priemerné zárobky napríklad IT špecialistov.

"Ako zamestnávatelia si uvedomujeme náročnosť práce, ktorú vykonávajú naši zamestnanci a máme za to, že si rozhodne zaslúžia vyššie mzdy. Minimálna mzda za posledné roky významne stúpla. V uplynulých štyroch rokoch až o 37 %, čo je výrazne viac, než rast produktivity práce. Z tohto nárastu však štát našim zamestnancom významnú časť berie vo forme daní a odvodov. Preto ako riešenie ponúkame zavedenie 100-percentnej daňovej odpočítateľnej položky na minimálnu mzdu. Tá vie zvýšiť príjem zamestnancov a zabezpečiť tak omnoho vyšší čistý príjem, než umožňuje bežný rast minimálnej mzdy," dodali slovenskí zamestnávatelia.

Chcú rokovať s odborármi

Slovenskí zamestnávatelia sa podľa vlastných slov už niekoľko mesiacov márne pokúšajú o spoločné rokovanie so zástupcami odborov o výške minimálnej mzdy pre rok 2020.

„Naposledy sme na nich márne čakali v utorok, keď uprednostnili stretnutie so zástupcami politickej strany pred nami, pričom naše stretnutie bolo dohodnuté. Čakali sme ich hodinu nad čas, no ani potom nikto z nich neprišiel. Myslíme si, že to je pošliapanie hodnôt sociálneho dialógu, keď pred sociálnymi partnermi, niekto rokuje o minimálnej mzde s politickou stranou. Ešte keby to bolo s vládou, bolo by to iné,“ povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

Vedenie Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) rokovalo v utorok so zástupcami strany Smer-SD a jej predsedom Robertom Ficom. Jednou z tém stretnutia bol sociálny štát a otázka, čo s ním ďalej.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura zo súčasných 2,759 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !