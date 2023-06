Zamestnávatelia a živnostníci môžu žiadať o príspevky z Prvej pomoci už aj za apríl

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia a živnostníci už môžu žiadať o príspevky na udržanie zamestnanosti z projektu „Prvá pomoc“ za apríl pre všetky opatrenia, a to do 30. júna 2021. V tlačovej správe o tom informoval rezort práce a sociálnych vecí.

Ministerstvo cez úrady práce už vyplatilo takmer 1,6 miliardy eur, čím podporilo 4 milióny 191,4 tisíca mesačných príjmov zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Žiadať môžu aj mikro a malé podniky

„Prostredníctvom „Prvej pomoci ++“ sme na udržanie pracovných miest od februára vyplatili viac ako 300 miliónov eur," uviedol rezort práce. O príspevky vo výške 100 percent celkovej ceny práce za marec tohto roka a nasledujúce mesiace môžu žiadať aj mikro a malé podniky, ktoré boli k 31. decembru 2019 klasifikované ako podnik v ťažkostiach.

Základným predpokladom však je, že podnik nie je súčasťou kolektívneho konkurzného konania, nedostal pomoc na záchranu a pomoc na reštrukturalizáciu. „Takýto podnik môže žiadať o príspevok vo výške 100 percent celkovej ceny práce aj za predpokladu, že bol podnikom v ťažkostiach," upozorňuje ministerstvo práce.

Firma nesmela mať ťažkosti

Ostatní zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta počas mimoriadnej situácie, môžu naďalej žiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 percent celkovej ceny práce.





Podmienkou je, že k 31. decembru 2019 neboli podnikom v ťažkostiach a súčet poskytnutej pomoci za február tohto roka a nasledujúce mesiace nesmie prekročiť 1,8 milióna eur. Ak žiadateľ tieto kritériá nespĺňa, naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 percent celkovej ceny práce.

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

