Zamestnanci poločnosti Crown Bevcan vyhlásili štrajkovú pohotovosť, postavilo sa za ňu 83 percent hlasujúcich

Zamestnanci spoločnosti Crown Bevcan, s.r.o. Kechnec, zaoberajúcej sa výrobou nápojových plechoviek, vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je spor v kolektívnom vyjednávaní, ktorý sa nepodarilo vyriešiť ani s pomocou mediátorky.

O vyhlásení štrajkovej pohotovosti rozhodol výbor Základnej organizácie (ZO) Odborového zväzu KOVO Crown Bevcan, ktorý uskutočnil aj zber podpisov zamestnancov na vyhlásenie ostrého štrajku. Uskutoční sa v stredu 7. decembra a potrvá štyri hodiny.

Zbierajú podpisy na ostrý štrajk

Ako informoval predseda OZ KOVO Crown Bevcan Petr Želenák, odborári na základe požiadaviek zamestnancov predložili ešte v júli návrh novej podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2023-2025, v ktorej požadovali navýšenie miezd zamestnancov v budúcom roku 2023 o výšku tohtoročnej inflácie. Po prvom kole požiadali ministerstvo práce o určenie sprostredkovateľa. Ani po ďalších dvoch kolách spoločných rokovaní však obe strany nedospeli k dohode.

„Z tohto dôvodu a v zmysle poverenia zamestnancov a členov Základnej organizácie OZ KOVO Crown Bevcan potom Výbor základnej organizácie rozhodol o vyhlásení štrajkovej pohotovosti a začatí zbierania podpisov na vyhlásenie ostrého štrajku ako prostriedku na dosiahnutie svojich požiadaviek,“ vysvetlil Želenák.

Hlasovanie podporilo 83 % zamestnancov

Na novembrovom hlasovaní sa zúčastnilo 136 zo 173 zamestnancov spoločnosti, teda 78,61 percenta zo všetkých zamestnancov. Podporu vyhláseniu ostrého štrajku vyjadrilo 83 percent hlasujúcich zamestnancov.

„Ostrý štrajk, ako nátlakový prostriedok, využívajú zamestnanci pre dosiahnutie svojich požiadaviek v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní, a to po neúspešnej snahe dohodnúť sa a nájsť s vedením firmy kompromis,“ doplnil Želenák.





Začiatok štvorhodinového ostrého štrajku je plánovaný na stredu 7. decembra od 10:00, kedy zamestnanci prerušia prácu a pred spoločnosťou Crown Bevcan v Kechneci sa zároveň uskutoční ich protestné zhromaždenie.

