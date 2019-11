Zamestnanci na Slovensku odpracujú veľa nadčasov, Fico avizuje zmenu a odborári súhlasia

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Strana Smer-SD chce znížiť rozsah nadčasovej práce, ktorú môže zamestnávateľ prikázať svojmu zamestnancovi, zo súčasných 150 na 100 hodín ročne. Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval predseda strany Robert Fico.

Najväčší počet nadčasov

Ako upozornil, Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých majú zamestnanci najväčší počet nadčasových hodín. "Pokiaľ ide o ďalšie hodiny, ktoré by zamestnanec nadčasovo mohol odpracovať, tam sa zamestnanec môže dohodnúť so svojím zamestnávateľom," povedal.

Ako pre agentúru SITA uviedol predseda odborového zväzu Kovo Emil Machyna, bol by rád, keby parlament takýto návrh schválil. "Bude to ťažká dohoda, lebo v koalícii je viacero názorov," pripustil. Aj on tvrdí, že na Slovensku "sa robí veľmi veľa nadčasov a mnohokrát nadčasov, ktoré nie sú ani evidované".

Podľa neho by schválenie tohto návrhu zamestnancom pomohlo. "Nie je dobré, ak robia na úkor zdravia," povedal. Zníženie rozsahu nariadených nadčasov by sa podľa Machynu týkalo zhruba 200-tisíc zamestnancov v štátnej správe a 800-tisíc zamestnancov v súkromnej sfére.

Zamestnávatelia vnímajú krok negatívne

O zámere znížiť rozsah prikázaných nadčasových hodín pre zamestnancov predseda Smeru a šéf OZ Kovo prvýkrát hovorili na spoločnej tlačovej besede začiatkom apríla. Zamestnávatelia sa už vtedy vyjadrili, že tento návrh vnímajú veľmi negatívne.

"Máme nedostatok pracovnej sily, nastáva koniec konjunktúry, začiatok recesie a nedokázali by sme napĺňať zákazky," povedal začiatkom apríla pre agentúru SITA viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka.





Návrh podľa neho slúži len na získavanie politických bodov. Upozornil na to, že zníženie povinných nadčasov by malo zásadne negatívny vplyv na sektor zdravotníctva.

Zneužívanie pracovnej legislatívy

"Uvedený návrh vnímam už ako súčasť kampane pred parlamentnými voľbami a čudujem sa odborom, že sa nechali zatiahnuť do predvolebných politických hier konkrétnej politickej strany," skonštatoval v apríli pre agentúru SITA tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Znepokojuje ho, že sa pokračuje v trende zneužívania pracovnej legislatívy na politické ciele.





Priemyselné firmy na Slovensku podľa hovorkyne Asociácie priemyselných zväzov Silvie Šeptákovej dlhodobo upozorňujú na dva hlavné problémy, a to nedostatok pracovníkov a nepredvídateľnosť mzdových výdavkov, pretože vláda zavádza nové pravidlá počas roka.





"Informácie o znížení počtu hodín nadčasov a zvýšení príplatkov za ne sme preto prijali so znepokojením. Ľudia sa budú mať dobre, keď sa bude dariť ich zamestnávateľom. Podobné opatrenia ich však výrazne ohrozujú," uviedla minulý mesiac pre agentúru SITA.

Maximálne 400 hodín ročne

Podľa súčasného znenia Zákonníka práce možno v kalendárnom roku nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.





Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad uvedený rozsah ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.





Zamestnanec pritom môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín, teda 150 hodín na príkaz zamestnávateľa a 250 hodín po dohode so zamestnávateľom.

