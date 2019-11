Zamestnanci dopravného podniku v Prešove sú v štrajkovej pohotovosti, žiadajú vyššie mzdy

PREŠOV 2. mája (WebNoviny.sk) - Zamestnanci Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. (DPMP) sú v štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je nedohoda na navýšení mzdových taríf, ale aj iných bodov podnikovej kolektívnej zmluvy s vedením podniku. Spor preto bude v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní predložený na riešenie sprostredkovateľovi.

Navýšenie podľa odpracovaných rokov

Zástupcovia zamestnancov požadovali zvýšenie tarifných miezd o jedno euro za odpracovanú hodinu, pričom zamestnávateľ navrhoval pôvodne 0,10 eura za odpracovanú hodinu a neskôr ponuku zvýšil na 0,20 eura.

Rovnako sa nedohodli na stabilizačnej odmene, ktorá má slúžiť na motiváciu zamestnancov pracovať v dopravnom podniku a vyplácať sa má zamestnancovi vo výplate za každý mesiac.

„Ide o navýšenie miezd od 10 do 40 eur podľa odpracovaných rokov rozdelených do štyroch kategórii. Aby tí, ktorí už majú niečo odpracované, boli aspoň trochu odmenení oproti tým, ktorí do zamestnania nastúpia teraz,“ vysvetlil predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka.

Nereálny nárast mzdy

Podľa riaditeľa DPMP Petra Janusa by si požiadavky odborárov vyžiadali navýšenie rozpočtu zhruba o 800-tisíc až milión eur, čo nie je v možnostiach spoločnosti.

„Zvýšenie tarifných miezd o jedno euro by znamenalo viac ako 20-percentný nárast mzdy, čo je nereálne. My máme možnosť ísť možno na 4 - 5 percent. Všetko sa to totiž odrazí na požiadavke o dotáciu od mesta Prešov, ktoré funguje na verejnom rozpočte, a dá sa realizovať tak, že mesto nájde v rozpočte nejaké peniaze, alebo sa zvýši cestovné,“ upozornil Janus. Podľa neho riešením je skôr hovoriť o postupnom zvyšovaní platov v určitých etapách, čo odborárom aj navrhli.

Priemerná mzda zamestnancov v DPMP sa pohybuje na úrovni 1050 eur v hrubom. Podľa Straku sú v nej však započítané aj vianočné odmeny vo výške 600 eur a nadčasové hodiny.

„Tých je strašne veľa a na týchto dvoch položkách preto dochádza aj k skresleniu reálnej výšky mesačnej mzdy, keďže nadčasové hodiny zamestnanci robiť nemusia,“ upozornil predseda odborovej organizácie. Podľa Janusa je mzda porovnateľná s dopravnými podnikmi v iných krajských mestách.

Za desať rokov sa zvýšili mzdy o euro

Zamestnanci vstúpili do štrajkovej pohotovosti začiatkom apríla na prvom zasadnutí štrajkového výboru ZO IOZ pri DPMP.

„Od januára sa životné náklady ľudí opäť zvýšili, zamestnávateľ ale infláciu v mzdách nezohľadňuje. V Dopravnom podniku sa za desať rokov navýšili mzdy o jedno euro. Nie je zaužívané, že ak je situácia lepšia, zdvihnú sa zamestnancom platy. Ak odbory nebudú žiadať zvýšenie mzdy, tak k tomu s výnimkou vecí, ktoré nariadi vláda, nedôjde,“ odôvodnil vyhlásenie štrajkovej pohotovosti predseda ZO IOZ pri DPMP Daniel Straka.

Absolvovali dve kolá rokovaní

Odborári absolvovali s vedením podniku zatiaľ dve kolá rokovaní. Pred sprostredkovateľom majú rokovať v najbližších dňoch. „Pokiaľ sa nedohodneme pred sprostredkovateľov, plánujeme vstúpiť do štrajku čím skôr, aby sa situácia zbytočne nenaťahovala,“ uviedol Straka.

„Odborári využili svoje zákonné možnosti na nátlak na zamestnávateľa. Prekvapuje ma, že sprostredkovateľa žiadali už po dvoch rokovaniach a rovno sa obrátili na ministerstvo. Nie je to obvyklé, keďže takýto spor je skoro pri každom vyjednávaní, ale zvykneme vyjednávať viackrát. Majú ale takéto možnosti, takže to rešpektujeme,“ reagoval pre agentúru SITA Janus.

Podniková kolektívna zmluva v DPMP, a.s. sa týka všetkých 322 zamestnancov, z ktorých je zhruba 190 vodičov. Uzatvorená bola 1. januára 2014 a je platná do 31. decembra 2020. Naposledy boli zamestnanci DPMP v štrajkovej pohotovosti pred piatimi rokmi.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

