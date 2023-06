Zálohovanie sa na Slovensku rozbehlo nad očakávanie dobre. Spotrebitelia sa vo veľkom zapájajú do nového systému

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vyplýva to z prieskumu o zálohovaní, ktorý zrealizovala spoločnosť TOMRA počas marca 2022.

Od spustenia nového zálohového systému 1. januára 2022 sa doň na Slovensku osobne zapojilo viac ako osem z desiatich dospelých Slovákov. Konkrétne, v druhej polovici marca, keď sa prieskum realizoval, to bolo 84,5 % opýtaných. Tí odpovedali kladne na otázku, či už odovzdali zálohované PET fľaše alebo plechovky.

Na ceste k naplneniu cieľov

Relatívne najviac sa do zálohovania (na 95,7 %) zapájajú mladí ľudia do 18 rokov. Vyšší podiel zapojených spotrebiteľov (89,4 %) je aj v skupine ľudí medzi 18 a 29 rokmi veku. Najaktívnejšie zálohujú ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity (90,0 %), kým držitelia diplomov z vysokej školy mierne za všetkými zaostávajú s 81,8 %.

Vysoká miera zapojenia koreluje s údajom o miere informovanosti o novom systéme, ktorá medzi respondentmi prieskumu dosiahla drvivých 99,2 %. Toľkí odpovedali kladne na otázku, či poznajú nový zálohový systém. V rámci prieskumu len 4,3 % opýtaných odpovedalo záporne na otázku, či si všimli vo svojom okolí zálohovací automat na PET fľaše a plechovky. Až 94,4 % spotrebiteľov vie, že vo svojom okolí má takéto zariadenie.

Nastavenie spotrebiteľských zvyklostí

Z hľadiska spotrebiteľských zvyklostí dominuje údaj, podľa ktorého ich nadpolovičná väčšina respondentov vracia aspoň raz týždenne. Zvyšok odovzdáva fľaše menej často alebo ich zatiaľ ešte neodovzdával. Najväčšiu frekvenciu odovzdávania nápojových obalov možno pozorovať opäť v mladších vekových skupinách. Z mladých ľudí do 18 rokov to robí na dennej báze až 30,4 % a z respondentov medzi 18 a 29 rokmi 8,8 %.

Väčšina domácností (57,3 % respondentov) vracia zálohované PET fľaše a plechovky po tom, ako sa ich nazbiera určité množstvo, resp. naplní sa na to určený odkladací priestor (taška, debnička a podobne). Približne tretina opýtaných odnáša nápojové obaly do obchodu vždy, keď tam ide. Z hľadiska typu osídlenia (mesto, prímestská obec, vidiecka obec) sa z priemeru vymykajú prímestské sídla, ktorých obyvatelia vo väčšej miere (42,6 %) odovzdávajú fľaše a plechovky pri každej návšteve obchodu a menej čakajú, kým sa ich nazbiera isté množstvo (45,6 %).

Informačný servis

Viac k téme: PR, Prieskum, Zálohovanie, Zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?