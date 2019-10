Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami má podľa obchodníkov veľa nedostatkov

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Zväz obchodu SR, Slovenské združenie pre značkové výrobky a Slovenská aliancia moderného obchodu vidia v zákone o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý vetoval prezident SR Andrej Kiska, ešte viac úskalí ako prezident, ktorý mu vyčítal najmä tri nedostatky.

Uviedli to v otvorenom liste, ktorý zaslali poslancom NR SR. Obchodníci síce podľa svojich slov nespochybňujú samotný zmysel regulácie, ale tá by mala aktérom pomáhať, a nie ubližovať. Zákon o neprimeraných podmienkach v súčasnom znení môže podľa nich negatívne dopadnúť nielen na obchodníkov, ale aj na dodávateľov a spotrebiteľov.

Zákon obmedzuje aj výrobcov

Prezident SR Andrej Kiska namietal zákonu najmä tri základné problémy a to odklad účinnosti pokút, podiel slovenských potravín v letákoch a nadobudnutie účinnosti. "Samotných úskalí zákona vidíme oveľa viac, ktoré môžu negatívne dopadnúť nielen na obchodníkov, ale, žiaľ, aj na dodávateľov a spotrebiteľov, ktorých by mal zákon chrániť," zhodujú sa obchodníci.

Zákon dáva povinnosť umiestniť do papierových alebo elektronických propagačných materiálov potravín a poľnohospodárskych produktov aspoň polovicu domácej produkcie. "Spôsob, akým je táto povinnosť uvedená, však obmedzuje aj samotných výrobcov, ktorí po novom nebudú vedieť nastaviť legálne vlastnú komunikáciu svojich produktov," ozrejmili obchodníci. Okrem právnych problémov to podľa obchodníkov môže znamenať aj výrazné obmedzenie letákovej ponuky pre spotrebiteľov, a to vrátane od slovenských výrobcov.

Pokuty do výšky päť miliónov eur

Obchodníci tiež upozorňujú na rozpor s európskym právom, keďže ide o obmedzenie voľného pohybu tovarov a služieb. "Dnes je šanca, aby poslanci akceptovali pripomienky prezidenta a neuškodili spotrebiteľom. Časti zákona tiež priamo zavádzajú predbežnú vykonateľnosť neprávoplatných rozhodnutí vybraných správnych orgánov a priamo porušujú právo na spravodlivý proces. Ruší napr. prezumpciu neviny tým, že ruší odklad splatnosti pokút. Nekorektné bude, ak obchod bude jediné odvetvie na Slovensku, ktoré zo zákona bude nútené platiť aj bez dodania faktúry, čí príjmového dokladu," dodali obchodníci.





Na základe tohto ustanovenia budú musieť subjekty v celej potravinovej vertikále platiť pokuty až do výšky päť miliónov eur už na základe rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu. "Následne, ak druhostupňový orgán alebo súd rozhodnú inak, budú musieť vymáhať tieto zaplatené nezákonné pokuty späť. Pričom v priemere trvá súdny spor sedem a viac rokov. Považujeme to za porušenie našich ústavných práv a upretie prezumpcie neviny vybraným subjektom," uzavreli obchodníci.

