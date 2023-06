Zákon o digitálnych službách ochráni aj neplnoleté osoby a deti, myslí si Štefanec

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - Zákon o digitálnych službách, ktorý prijala Európska únia (EÚ) a má za úlohu zabezpečiť prísnejšiu reguláciu online platforiem, prináša podľa slovenského poslanca Európskeho parlamentu (EP) Ivana Štefanca (KDH/EPP) zmeny, ktoré budú mať vplyv aj na neplnoleté osoby.

„Ochranu detí na internete potrebujeme posilniť vo všetkých aspektoch. Od rizík súvisiacich so sexuálnym zneužívaním, až po cielenú reklamu využívajúcu osobné údaje maloletých,“ skonštatoval europoslanec, ktorý dlhodobo upozorňuje na problematiku ochrany detí na internete a je zároveň digitálnym ambasádorom Ligy pre digitálny rast.

Vplyv na neplnoleté osoby bude podľa Štefanca možné pozorovať v dvoch rovinách. Prvou je, že na základe zákona o digitálnych službách bude možné efektívnejšie odhaľovať, vyšetrovať a postihovať páchateľov z online prostredia, ktorí sexuálne zneužívajú deti.

Druhou rovinou je, že tieto deti budú preventívne chránené. Europoslanec dodáva, že výhodou zákona je aj to, že platformám bude zakázaná prezentácia cielenej reklamy, ktorá využíva osobné údaje maloletých.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.