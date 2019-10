Základné pravidlá pri používaní platobných kariet

9.7.2019 (Webnoviny.sk) - Základným pravidlom je využívať karty na účel, pre ktorý boli vydané. Ostatné úkony totiž môžu byť spojené s vyššími poplatkami.

Aký je rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou?

Obe sú elektronické platobné karty a vyzerajú rovnako. Debetná karta je platobná karta vydaná k bežnému účtu.

Majiteľ karty pri platení v obchode alebo výbere hotovosti z tejto karty používa vlastné peňažné prostriedky, ktoré má uložené v banke na bežnom účte. Na rozdiel od toho, ku kreditnej karte si netreba otvoriť v banke bežný účet. „Používaním kreditnej karty spotrebiteľ čerpá v banke úver, ktorý je potrebné pravidelne splácať.

Pozor, pri použití kreditnej karty sú po uplynutí bezúročného obdobia účtované úroky a za niektoré úkony s kreditnou kartou sa platia aj poplatky (napr. výber hotovosti z bankomatu),“ uvádza Národná banka Slovenska (NBS)

.

Používa niekto vašu bankovú kartu?

Ak finančnému spotrebiteľovi zlodej vykradne účet, pôjde o neautorizovanú platbu. Spotrebiteľ znáša škodu len do výšky 100 eur. Zvyšok mu preplatí banka. Napríklad, ak zlodej vytiahne spotrebiteľovi z účtu 1 000 eur, 900 eur banka vráti spotrebiteľovi. To však platí len v prípade, že spotrebiteľ banku nepodviedol alebo nebol hrubo nedbanlivý.

Hrubou nedbanlivosťou je napríklad prezradenie kódu PIN, či požičanie bankovej karty inej osobe a to bez ohľadu na to, či ide o manželku alebo nejakého iného člena rodiny. Ak banka preukáže, že k takému konaniu došlo, napríklad kamerovým záznamom z bankomatu, spotrebiteľ bude znášať celú škodu sám. Banková platobná karta je totiž neprenosná „doslova a do písmena“ a to i medzi rodinnými príslušníkmi. Spotrebiteľ sa svojím podpisom zmluvy zaväzuje túto podmienku plniť. Ak banka zistí opak, spotrebiteľ nemôže očakávať preplatenie odcudzenej sumy.



Čo by ste mali vedieť o kreditnej karte prv ako ju začnete používať?

Kreditná karta je platobná karta s poskytnutým úverom od banky. Pomocou kreditnej karty môže spotrebiteľ rýchlo a jednoducho získať peňažné prostriedky na bežné alebo „väčšie“ nákupy, či preklenúť časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami domácnosti. Spotrebiteľ z nej čerpá prostriedky, ktoré neskôr spláca buď pravidelnými splátkami alebo splatením celej sumy. Úver sa neustále obnovuje.

Kreditná karta prináša síce mnoho výhod, ale treba dávať pozor aj na nástrahy s ňou spojené.

Tu je zopár rád, ako sa vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam a komplikáciám pri používaní kreditnej karty:

1. Zvážte, na čo budete kreditnú kartu používať





ak chcete kartou uhrádzať bežné každodenné nákupy a potom celú sumu jednorazovo každý mesiac splatiť, vyberte si kartu s najdlhším bezúročným obdobím a s najnižším poplatkom za zriadenie kreditnej karty (môže sa platiť mesačne alebo ročne),

ak kartu plánujete využívať len na príležitostné väčšie nákupy a potom postupne mesačne splácať, tak si zvoľte kreditnú kartu s najnižším úrokom,

ak viete, že občas uskutočníte výber hotovosti z bankomatu, tak podstatným faktorom je opäť čo najnižší úrok a samozrejme poplatok za výber hotovosti. Na výbery hotovosti z bankomatu sa bezúročné obdobie spravidla nevzťahuje.







2. Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie je hlavnou výhodou kreditnej karty. Na trhu sa stretnete najčastejšie so 40 – 55 dňovým bezúročným obdobím. Je to čas, počas ktorého banky neúročia nákupy zaplatené kreditnou kartou (pozor, bezúročné obdobie sa spravidla nevzťahuje na výber hotovosti z bankomatu). To znamená, že čím je bezúročné obdobie dlhšie, tým viac času má spotrebiteľ na uhradenie dlžnej sumy na karte.

Bezúročné obdobie začína plynúť prvým dňom mesiaca a trvá do konkrétneho dňa nasledujúceho mesiaca v závislosti od dĺžky bezúročného obdobia. Vo všeobecnosti platí, že sa vzťahuje len na platby zaplatené v mesiaci, v ktorom bezúročné obdobie začalo.





3. Úročenie kreditnej karty

Úrok vyjadruje cenu za poskytnutý úver v prípade, že nesplatíte celú dlžnú sumu do konca bezúročného obdobia. Dlžná suma je celková suma použitých prostriedkov na karte spolu s poplatkami a úrokom. Väčšina bánk udáva úrokovú sadzbu v percentách, v ročnom vyjadrení, ale môžete sa stretnúť i s fixným poplatkom v eurách, kde suma poplatku závisí od výšky dlžnej sumy. Je vhodné si vyhľadať aktuálne úrokové sadzby pre daný produkt (zväčša banky tento poplatok prerátajú aj na percentá a teda je možné jeho porovnanie s inými kreditnými kartami).



4. Kreditná karta nie je zadarmo

Banky si za vydanie kreditnej karty účtujú ročný poplatok, zväčša sa pohybuje v rozpätí 10 – 30 eur ročne. Môžete ho platiť aj mesačne. Výška poplatku závisí od druhu, resp. prestíže kreditnej karty. Čím viac výhod vám karta poskytuje, tým je aj poplatok za ňu vyšší. Prvýkrát sa poplatok účtuje hneď pri vydaní karty. Niektoré banky tento prvý poplatok odpúšťajú, iné ho môžu znížiť alebo ho odpustiť, ak splníte podmienky ich vernostného programu alebo budete kartu „aktívne využívať“. Informujte sa však vopred ako banka definuje „aktívne využívanie“.



5. Poplatky a sankcie

Ak máte záujem využívať kreditnú kartu na výbery z bankomatu alebo z pobočky banky, ktorá vám kartu vydala, rátajte s vyššími poplatkami. Výber z bankomatu je nielen zväčša úročený odo dňa výberu, čiže sa na neho nevzťahuje bezúročné obdobie, ale je aj spoplatnený. Vyšší je aj poplatok, ak je výber uskutočnený z bankomatu inej banky. To isté platí, ak by ste sa rozhodli vyberať hotovosť na pobočke banky.

Banky si účtujú i poplatky za zaslanie upomienky alebo výzvy, ak ste zabudli uhradiť aspoň minimálnu splátku. Tento poplatok (pokuta) môže byť stanovený buď pevnou sumou alebo ako % z dlžnej sumy. „V prípade, že máte ťažkosti so splácaním dlhu na kreditnej karte, ihneď kontaktujte banku, ktorá vám kreditnú kartu vydala. Vysvetlite svoju situáciu a požiadajte banku o odklad splátok, prípadne o úpravu úverových podmienok,“ radí centrálna banka. Úprava úverových podmienok však môže byť spoplatnená, preto je dobré si najprv overiť výšku poplatku. „Zložitú finančnú situáciu je dôležité riešiť s bankou čo najskôr, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám,“ dodáva NBS.



