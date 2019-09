Zákazníkom Thomas Cook vrátia peniaze za zrušené dovolenky, proces potrvá mesiace

30.9.2019 (Webnoviny.sk) - Zákazníci skrachovanej cestovnej kancelárie Thomas Cook, ktorých plánované dovolenky sú zrušené, môžu čakať až dva mesiace, kým sa im vrátia peniaze.

Státisíce zaplatených pobytov

Uviedol to v pondelok britský Úrad pre civilné letectvo (CAA), ktorý oznámil, že začal proces vrátenia peňazí za 360 tisíc zaplatených dovolenkových pobytov, ktoré sú poistené v rámci britského programu ATOL (Air Travel Organisers Licensing). Informuje o tom portál news.sky.com.

Britský Úrad pre civilné letectvo konštatoval, že refundácia peňazí klientom Thomas Cook v rámci programu ATOL je trikrát väčšia ako ktorýkoľvek program refundácií, ktorý doteraz organizoval.

"Implementujeme nové systémy, ktoré nám umožnia spracovať tieto refundácie tak rýchlo, ako je to možné," uviedol výkonný riaditeľ CAA Richard Moriarty. Dodal, že klienti, ktorí za dovolenky platili priamo platobným prevodom, by mali svoje peniaze dostať naspäť do 14 dní.

Zjednodušený online systém

"Refundácia rezervácií zaplatených inými metódami potrvá dlhšie, keďže od kancelárie Thomas Cook ešte nemáme všetky informácie, ktoré potrebujeme," poznamenal výkonný riaditeľ CAA.

"Pre tieto nároky spustíme 7. októbra nový zjednodušený online systém, kde sa zákazníci dostanú k elektronickému formuláru pre refundáciu. Dúfame, že zrealizujeme refundácie do 60 dní od obdržania platného formulára," povedal Richard Moriarty.





