Zákaz používania motoriek zahraničnými turistami plánujú zaviesť úrady na ostrove Bali

Úrady na indonézskom ostrove Bali plánujú zakázať zahraničným turistom používanie motoriek. Ako referuje spravodajský web BBC, dôvodom je množstvo prípadov, keď ľudia porušujú dopravné predpisy.

Turisti by sa miesto toho mali presúvať vo vozidlách poskytnutých cestovnými kanceláriami.

Podľa záznamov miestnej polície od konca februára do začiatku marca porušilo dopravné predpisy viac ako 171 cudzincov. Niektorí turisti dokonca používajú aj falošné poznávacie značky.

„Ak ste turista, správajte sa ako turista,“ odkázal guvernér.

Zahraniční turisti na Bali často preferujú prenájom motoriek, aby sa ľahšie mohli pohybovať po ostrove, ktorý nemá dobre rozvinutý systém verejnej dopravy. Mnohí sa však údajne správajú ako opití a často nenosia prilby.

