Zákaz kožušinového chovu na Slovensku by v pozícii prezidenta podpísali Šefčovič aj Čaputová

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Kandidáti na prezidenta Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič by v pozícii hlavy štátu podpísali zákon o zákaze kožušinového chovu na Slovensku, ak by ho schválil parlament. Informovalo o tom ochranárske združenie Humánny pokrok, ktoré odštartovalo kampaň za zákaz kožušinových fariem s názvom Ide o chlp.

Zvieratá nepatria do klietok

Jej cieľom je presvedčiť poslancov, aby zákaz chovu zvierat na kožušiny podporili v parlamente. Petíciu za tento zákaz za necelý týždeň podporilo vyše 60-tisíc ľudí. „Ak by parlament schválil zákon o zákaze kožušinového chovu, tak by som ho ako prezident podpísal,“ povedal Šefčovič. Zuzana Čaputová sa vyjadrila, že „ľudskosť je aj o našom vzťahu k zvieratám“.

Humánny pokrok zverejnil zábery z kožušinovej farmy v Príbovciach, kde chovajú asi päťtisíc norkov. Na zverejnených záberoch je vidieť utrpenie chovaných zvierat, ktoré sa tlačia v malej drôtenej klietke bez podstielky.

„Zvieratá jednoducho nepatria do klietok. Pri chove kožušinových zvierat sú tieto chované v im neprirodzených, krutých podmienkach. A to všetko pre ich kožušinu. Je to smutný pohľad,“ komentovala video Čaputová. Humánny pokrok postoj prezidentských kandidátov víta.

Ústavnosť aj vôľa ľudí

„Prezident má pri podpisovaní zákonov schválených parlamentom zohľadňovať ich ústavnosť i vôľu ľudí. V našej kampani sa verejnosť vyjadrila veľmi jasne, a to, že kožušinové chovy na Slovensku nechce,“ konštatovala koordinátorka kampane Alexandra Demetrianová.

Zákazom kožušinového chovu by sa Slovensko pripojilo k trinástim krajinám Európy, kde podobné legislatívne zákazy schválili. V Česku kožušinové farmy zakázali vlani.

„Slovensko za posledný týždeň ukázalo, že v ničom nezaostáva za Českom, kde to bola práve masívna podpora verejnosti, ktorá presvedčila český senát, aby zákaz odhlasoval,“ uviedla Demetrianová. Viac informácií ako aj petícia za zákaz kožušinového chovu zvierat je na internetovej stránke www.ideochlp.sk .

