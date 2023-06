Zákaz jednorazových plastov dostal stopku vo viacerých štátoch USA a môže za to koronavírus

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia nového koronavírusu zasiahla aj snahy viacerých amerických štátov o zákaz používania jednorazových plastových výrobkov.

V obave, že sa vírus môže udržať na opakovane použiteľných taškách, pohároch či slamkách, guvernéri v Massachusetts a Illinois zakázali ich používanie alebo od neho dôrazne odrádzajú.

Oregon zase na neurčito odložil zákaz používania plastových tašiek a mestá od Bellinghamu vo Washingtone až po Albuquerque v Novom Mexiku oznámili prerušenie zákazu ich používania.

Zároveň pritom stúpa využívanie donášok jedla alebo take away, čo spolu so zákazom opakovane použiteľných pohárov či slamiek znepokojuje environmentalistov. Obavy z nákazy totiž podľa nich môžu na niekoľko rokov prekaziť doterajšie snahy v boji s plastovým odpadom.

Životné prostredie ide bokom

"Ľudia sa boja o svoje životy, živobytie, ekonomiku, o to, ako nasýtia svojich milovaných, takže životné prostredie ide bokom," vyjadril sa v tejto súvislosti Glen Quadros, majiteľ Great American Diner & Bar v Seattli. On sám zatiaľ používa na výdaj a rozvoz biorozložiteľné nádoby, no okrem toho, že sú trikrát drahšie ako plastové, je aj čoraz ťažšie ich zohnať.

Situáciu, samozrejme, využili výrobcovia plastov, ktorí lobujú za zrušenie zákazov s tvrdením, že jednorazové plasty sú v súčasnosti najbezpečnejším riešením.

Celoštátne zákazy používania plastových tašiek majú v Kalifornii, Connecticute, Delaware, na Havaji, v Maine, New Yorku, Oregone a Vermonte, pričom Oregon a Kalifornia majú aj zákony obmedzujúce používanie plastových slamiek. Platnosť newyorského zákazu je však pozastavená v súvislosti so súdnym procesom.

Koronavírus prežije na plastoch až tri dni

Podľa štúdie amerického Národného inštitútu zdravia dokáže nový koronavírus prežiť na plastoch a oceli až tri dni a na kartóne asi deň. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zároveň pripustilo, že je možné, aby sa človek nakazil tým, že sa dotkne kontaminovaného povrchu a následne sa dotkne úst, nosa alebo očí, no nie je to hlavný spôsob šírenia vírusu.

Na riadne vyhodnotenie nebezpečenstva opakovane použiteľných tašiek, ktoré sú zväčša z textilu, sú pritom podľa vedcov potrebné ďalšie štúdie.

Viac k téme: Ekonomické dopady koronavírusu, jednorázové plasty, Koronavírus, Koronavírus COVID-19 v USA, životné prostredie

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.