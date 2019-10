Zákaz hrať iné štátne hymny si v návrhu zákona podľa Bugára nevšimlo až 108 poslancov

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Pri schvaľovaní zákona o štátnych symboloch sa stala chyba, ktorú poslanci Národnej rady SR opravia. Povedal to na piatkovej tlačovej besede predseda strany Most-Híd Béla Bugár s tým, že telefonoval s prezidentom Andrejom Kiskom.

"Pán prezident povedal, že aj tak vráti ten návrh zákona. Tak som mu vysvetlil, v čom vidíme problém, ako je to jednak nevykonateľné a ako to nepatrí do zákona o štátnych symboloch. Pán prezident prisľúbil, že vráti zákon a do toho zákona zakomponuje aj túto časť, aby sme to mohli tu v NR SR vybrať a o tom hlasovať," povedal s tým, že o zákone hovoril aj s koaličnými partnermi. "Je tu sľub, aby možnosť reparátu vyšla," dodal.

Nepatrí do Európy

"Dostalo sa tam jedno ustanovenie, ktoré nepatrí do Európy, hlavne keď píšeme 21. storočie. Až 108 poslancov to nezbadalo. Ani tí, ktorí kriticky sledujú činnosť koaličných poslancov. Áno, stala sa chyba," povedal Bugár.

Dodal však, že zákon bude účinný od 15 mája a dovtedy majú možnosť problém riešiť. "Považujem za nešťastné a veľmi nebezpečné rozbíjať to, čo sme dosiahli za desať rokov v maďarsko-slovenských vzťahoch," uviedol.

Schôdza Národnej rady SR sa začína 9. mája a už vtedy bude zákon upravený a nikto nebude môcť byť potrestaný za to, že spieva hymnu iného štátu na území Slovenskej republiky. "Stala sa chyba, bohužiaľ, nezbadali sme to," podotkol s tým, že s koaličnými partnermi sa dohodli na oprave.

Poslanec za Most-Híd Peter Antal priblížil, že zákon o štátnych symboloch hovorí o tom, kedy je povinnosť používať štátne symboly SR. Zákon bol podľa neho tvorený tak, aby bolo jasné, kedy a ako možno štátne symboly použiť. Podľa neho sa v novele pripúšťa možnosť hrať hymnu iného štátu na území SR iba za prítomnosti oficiálnej delegácie. Slovíčko "iba" spôsobuje problém, ktorý chcú poslanci napraviť.

Viac času na prípravu zákonov

Prezident Andrej Kiska by chcel požiadať poslancov vládnej koalície, aby si najskôr prečítali, za čo hlasujú. Uvádza sa to vo vyhlásení hlavy štátu v súvislosti s novelou zákona o štátnych symboloch, ktorá okrem iného zakazuje na oficiálnych podujatiach hrať hymny iného štátu, pokiaľ nie je prítomná oficiálna delegácia danej krajiny.

"Ale oveľa lepšie by bolo, ak by už príprave zákona venovali väčšiu pozornosť," konštatoval prezident s tým, že nielen predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ale aj predstavitelia iných koaličných strán sa na neho obrátili, aby zákon o štátnych symboloch vrátil. Prezident podľa vlastných slov svoje rozhodnutie oznámi v priebehu budúceho týždňa.

Novela zákona o štátnych symbolov má zvýšiť ochranu štátnych symbolov ako jedného zo základných pilierov štátnosti. Cieľom novely je tiež ochrana tradícií, ktoré súvisia s používaním štátnych symbolov, ako aj ochrana štátnych symbolov pred ich znevažovaním v elektronickej komunikácii a v digitálnej podobe.

Predkladatelia zo Slovenskej národnej strany tiež navrhli pokuty za porušenie zákona. Horná sadzba pokuty pre právnické osoby bude 10 000 eur.

