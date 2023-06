Začínajú sa zápisy prvákov do základných škôl, rodičia môžu využiť aj elektronickú formu

Rodičia môžu svoje deti zapísať na základné školy od stredy (15. apríla, pozn. ed.) do konca apríla. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča na svojej stránke, ak to technické podmienky umožňujú, komunikáciu elektronickou formou.

Šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti uznal, že školy budú mať prácu s dokumentáciou. Dodal, že nechceli rušiť možnosť výberu školy. „Sme v mimoriadnej situácii, tá si vyžaduje mimoriadne riešenia,“ vysvetlil.

Fyzicky aj elektronicky

Rodičia môžu zapísať svoje deti cez formulár fyzicky aj elektronicky. Formulár nájdu na stránke školy alebo si ho stiahnu na oficiálnej stránke ministerstva školstva. Následne ho škole zašlú elektronicky alebo poštou. Taktiež môžu žiaka zapísať cez elektronickú schránku školy.





Ďalšou možnosťou je vyzdvihnúť si formulár osobne v základnej škole. Po jeho vyplnení doručí rodič formulár podľa pokynov riaditeľa školy.





„Všetky kontakty so školou sa uskutočnia čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,“ upozorňuje ministerstvo.

Deti so špeciálnymi potrebami

Rodičia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doložia vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.





Podobne je tomu aj pri deťoch, u ktorých rodičia žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky či výnimočné prijatie dieťaťa, ktoré ešte nedovŕšilo šesť rokov.





Školy u týchto detí momentálne nebudú vyžadovať potrebné dokumenty, teda odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie poradenského centra.





Rozhodnutie o prijatí dieťaťa

Overenie údajov sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Ministerstvo podotýka, že v prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020.





V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.





Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

