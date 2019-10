Začínajú MS v hokeji hráčov do 20 rokov. Mali by sme dosiahnuť viac než štvrťfinále, tvrdí Fehérváry

VANCOUVER 25. decembra (WebNoviny.sk) - Zápasom medzi Českom a Švajčiarskom odštartujú v stredu 26. decembra v poradí 43. majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov, ktoré sa uskutočnia v kanadských mestách Vancouver a Victoria.

Počas úvodného dňa šampionátu sa v rámci B-skupiny predstavia aj slovenskí hokejisti, ktorých čaká už vo štvrtok ráno o 0.30 h súboj s Američanmi. Hráči spod Tatier absolvujú skupinové zápasy v aréne Save-On-Foods Memorial Centre vo Victorii, ktorá pojme 7 006 divákov.

Dejiskom duelov A-skupiny bude Rogers Arena vo Vancouveri s kapacitou hľadiska 18 910 miest. Práve v domovskom stánku hráčov zámorskej NHL Vancouver Canucks spoznáme 5. januára aj víťaza celého turnaja.

Koncepcia tímu

V Kanade sa pôvodne zišlo 28 slovenských hokejistov, ktorí bojovali o miestenku do záverečnej nominácie. Realizačný tím na čele s trénerom Ernestom Bokrošom si napokon ponechal 24-členný káder, z ktorého sa môžu na turnaji predstaviť traja brankári a dvadsiati korčuliari. Jednému z hráčov teda zostane v rukách čierny Peter.

"Celková koncepcia je taká, že chceme nastúpiť s dvomi ofenzívnymi päťkami. Tretia päťka by mala byť aj ofenzívna, aj defenzívna. Štvrtú päťku chceme vyskladať čisto defenzívnu,“ vysvetlil pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Bokroš, ktorý tesne pred šampionátom zúžil súpisku o obrancov Dávida Boldižára s Enrikom Švecom a útočníkov Maxima Čajkoviča s Oliverom Okuliarom.

Slovenská reprezentácia sa na ostatných piatich svetových šampionátoch tejto vekovej kategórie úspešne vyhla zápasom o záchranu, a to bude jej základným cieľom aj v Kanade. Zverenci trénera Ernesta Bokroša sa predstavia v základnej B-skupine vo Victorii.

Posledná šanca pre hráčov z ročníka 99

Účinkovanie na turnaji začnú náročným duelom proti USA a o necelých 24 hodín neskôr ich čaká nemenej ľahká konfrontácia so Švédskom. Po jednom dni voľna je na programe súboj s Fínskom a hneď vzápätí narazia Slováci na Kazachov, s ktorými budú s najväčšou pravdepodobnosťou súperiť o miestenku do štvrťfinále. Samotní hráči by sa však nechceli uspokojiť len s postupom medzi osmičku najlepších.

"Do každého zápasu musíme ísť na sto percent a nie s myšlienkou, že budeme fackovacím panákom. Osobne by som chcel, aby sme dosiahli na turnaji viac ako len postup do štvrťfinále, pretože je to posledná šanca pre hráčov ročníka 1999," povedal pre agentúru SITA obranca Martin Fehérváry, s ktorým súhlasil aj útočník Martin Pospíšil.

"Základným cieľom je určite postúpiť do štvrťfinále a potom sa dobre pripraviť na súpera vo vyraďovacích bojoch. Najlepšie by bolo, ak by sa nám podarilo získať medailu,“ zaprial si momentálne najproduktívnejší hráč americkej juniorskej súťaže USHL.

Obhajcom prvenstva z predchádzajúceho šampionátu sú domáci Kanaďania, ktorí vo finále zdolali Švédov 3:1. Tretie miesto v Buffale obsadili Američania, keď v súboji o bronz pokorili Čechov jednoznačne 9:3. Tieto štyri výbery budú patriť k ašpirantom na medailu aj tentoraz, o cenné kovy sa chcú pobiť taktiež Fíni či Rusi, ktorí na minulých majstrovstvách sveta zaváhali už vo štvrťfinále. Slovenskí hokejisti obhajujú siedmu priečku.

Formát turnaja zostáva rovnaký

Na podujatí tradične nebude núdza o hráčov so skúsenosťami z NHL alebo AHL. Česko využije služby Martina Nečasa, Martina Kauta alebo Filipa Zadinu, Švédsko posilnia Rasmus Sandin s Erikom Brännströmom a v zostave Ruska sa objaví Klim Kostin.

Fínsko bude vsádzať na Eeliho Tolvanena, Urha Vaakanainena či Henriho Jokiharjua a v nominácii Kanady sa objavia Maxime Comtois alebo Evan Bouchard. USA privezú mužstvo zložené predovšetkým z hráčov z univerzitnej NCAA, ale vo svojom strede budú mať predpokladanú jednotku najbližšieho draftu NHL - Jacka Hughesa.

Formát turnaja zostáva už niekoľko rokov rovnaký. Na podujatí sa zúčastní desať tímov rozdelených do dvoch päťčlenných skupín, z ktorých do štvrťfinále postúpia štyri najlepšie mužstvá. Výbery na poslednej piatej pozícii čaká vzájomný súboj o záchranu. V elitnej kategórii sa udrží ten tím, ktorý ako prvý vyhrá dva zápasy. Zostupujúceho nahradí medzi najlepšou svetovou desiatkou Nemecko.

Majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 20 rokov Zloženie základných skupín A-skupina (Vancouver): Kanada, Rusko, Česko, Švajčiarsko, Dánsko B-skupina (Victoria): Švédsko, USA, Fínsko, Slovensko, Kazachstan Káder slovenskej reprezentácie hokejistov do 20 rokov na MS hráčov tejto vekovej kategórie: zdroj: SZĽH Brankári: Samuel Hlavaj (HK Orange 20), Jakub Kostelný (HK Dukla Trenčín/MŠK Púchov), Juraj Sklenár (HK Orange 20) Obrancovia: Daniel Demo (HF Lulea/Švéd.), Marcel Dlugoš (HK Orange 20), Martin Fehérváry (HV 71 Jönköping/Švéd.), Andrej Golian (HK Orange 20), Marek Korenčik (HF Lulea/Švéd.), Martin Kupec (HK Orange 20), Adam Žiak (TuTo Hockey/Fín.), Michal Ivan (Acadie-Bathurst Titan, Kan./QMJHL) Útočníci: Jozef Baláž (HC Poruba/ČR), Miloš Fafrák (HK Orange 20), Oliver Giertl (HK Orange 20), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Andrej Kollár (HK Orange 20), Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna/Fín.), Adam Liška (HC Slovan Bratislava/KHL), Pavol Regenda (Växjö Lakers/Švéd.), Adam Ružička (Sarnia Sting, Kan./OHL), Andrej Kukuča (Seattle Thunderbirds, USA/WHL), Martin Pospíšil (Sioux City Musketeers, USA/USHL), Miloš Roman (Vancouver Giants, Kan./WHL), Patrik Hrehorčák (Rouyn-Noranda Huskies, Kan./QMJHL) Realizačný tím: Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (hlavný tréner), Ivan Feneš, Milan Pažítka (obaja asistenti trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Patrik Michnáč (video tréner), Štefan Eperješi (lekár), Rastislav Ladecký, Ľuboš Ondrejka (obaja maséri), Jakub Homoľa (médiá) Program Slovákov v základnej B-skupine na MS hokejistov do 20 rokov v kanadskej Victorii: časy sú v SEČ streda 26. decembra: USA - Slovensko (0.30 h už vo štvrtok ráno) štvrtok 27. decembra: Slovensko - Švédsko (0.30 h už v piatok ráno) sobota 29. decembra: Slovensko - Fínsko (0.30 h už v nedeľu ráno) nedeľa 30. decembra: Kazachstan - Slovensko (4.30 h už v pondelok ráno)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !