Začína sa zonácia národných parkov Slovenský kras, Poloniny a Veľká Fatra, stanovia sa jasné pravidlá ich využívania

Oddnes sa začína zonácia troch slovenských národných parkov. Zonáciou prejdú národný park Slovenský kras, Poloniny a Veľká Fatra.

Predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) o tom informovali na piatkovej tlačovej besede s tým, že ambíciou je predložiť nariadenia, ktorými sa vyhlasujú zonácie národných parkov, na rokovanie vlády v prvej polovici budúceho roka.

Súkromné pozemky sú mimo

Envirorezort tak pokračuje v reforme ochrany prírody, ktorá zabezpečí starostlivosť o najcennejšie územia národných parkov a zároveň zvýši atraktívnosť týchto území, podporí regionálny rozvoj a prírodný turizmus.

Podľa ministra životného Jána Budaja je cieľom zonácií stanoviť jasné pravidlá využívania národných parkov, ktoré zároveň podporia zachovanie prirodzených procesov, zabezpečia priaznivý stav ochrany chránených živočíchov a rastlín a zároveň vytvoria podmienky pre rozvoj prírodného turizmu.





Návrhy zonácií zvyšujú ochranu prírody na štátnych pozemkoch, pričom na súkromných pozemkoch ostáva zachovaný súčasný stav, alebo môže dôjsť k sprísneniu podmienok iba na základe súhlasu vlastníkov.





Návrhy zonácií budú prerokované na okresných úradoch so všetkými dotknutými subjektami, vrátane súkromných vlastníkov, či zástupcov dotknutých samospráv. MŽP SR neskôr predloží návrhy zonácií do legislatívneho procesu.

Bezzásahové zóny sa zväčšia

Slovenský kras má v súčasnosti štyri percentá bezzásahovej zóny a MŽP chce dosiahnuť až 24 percent. Národný park Poloniny má momentálne deväť percent bezzásahovej zóny a ministerstvo plánuje dosiahnuť 46 percent a Národný park Veľká Fatra má 21 percent a rezort by sa chcel dostať na číslo 41 a do budúcna až do 50 percent.





Na dôležitosť zaviesť jasné pravidlá na území národných parkov poukázal riaditeľ Správy NP Poloniny Miroslav Buraľ.

„Zonácia Národného parku Poloniny v prvom rade zabezpečí ochranu lokality UNESCO Karpatské bukové pralesy, zabezpečí ochranu predovšetkým prírodných lesov v národnom parku, ktoré sa tu dodnes zachovali, určia sa jasné pravidlá pre hospodárenie v zónach a zároveň dôjde k rozvoju prírodného turizmu na území národného parku,“ dodal Buraľ.





V procese prípravy je príprava zonácie aj ďalších národných parkov, ako napríklad Malá Fatra, Tatranský národný park, alebo Národný park Nízke Tatry.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

