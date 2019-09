Zachránený bocian Vavrinec doletel až do Zambie, jeho príbeh sa začal v auguste

BRATISLAVA 10. decembra (WebNoviny.sk) - Bocian Vavrinec, ktorého v lete zachránili v rehabilitačnej stanici Správy Tatranského národného parku (TANAP), už doletel až na juh Afriky.

Podľa solárnej vysielačky, ktorú mu ochranári nainštalovali po vyliečení pred vypustením do prírody, sa slovenský bocian nachádza v Zambii, predtým oddychoval v Keni na hraniciach s Ugandou.

"Bocian Vavrinec sa na viac než mesiac odmlčal a opäť sa ohlásil od hraníc Ugandy a Kene, z lovísk afrických saván, tentokrát v blízkosti Viktóriinho jazera. V týchto dňoch sa nachádza v štáte Zambia a pokračuje ďalej smerom na juh," informovala Správa TANAP-u. Vavrinec na svojej púti už prekonal vyše sedemtisíc kilometrov.

Prelet ponad karpatský oblúk

Na svoju každoročnú cestu do južných krajín sa Vavrinec vybral koncom augusta. Letel zo Slovenska do Rumunska, kde oddychoval pri meste Brašov v rumunskej časti Karpát. Zdržal sa tam tri dni, aby získal silu na prelet Fagarašu, najvyššieho a najrozľahlejšieho pohoria Rumunska.

Prelet ponad karpatský oblúk trval bocianovi približne dve hodiny. Ďalšiu päťdňovú prestávku si Vavrinec urobil pri hlavnom meste Rumunska Bukurešť. Jeho let potom smeroval priamo do európskej časti Turecka. Prieliv Bospor zdolal začiatkom septembra a jeho preletom sa dostal až do Ázie.

Vavrinec počas preletu nad Tureckom prekonal svoj výškový rekord, musel vystúpiť až do výšky 4 160 metrov a zdolať pohorie Bolkar Daglari. Vavrinca potom zaznamenali v okolí sýrskeho mesta Aleppo, putoval údoliami Libanonu a v októbri sa dostal do Afriky.

Našli ho v auguste pri obci Mlynčeky

Príbeh bociana bieleho Vavrinca sa začal 10. augusta, keď ho prijali do rehabilitácie na Správe TANAP-u. Nelietajúceho bociana našli turisti pri obci Mlynčeky (okr. Kežmarok).





Meno dostal podľa dňa v kalendári, keď ho našli. Podľa ochranárov si Vavrinec zranil krídlo pri náraze do nejakej prekážky, zranenie však nebolo vážne a bocian sa zotavil za jeden týždeň. Vďaka solárnej vysielačke sa teraz Vavrinec stane predmetom skúmania migračnej trasy bocianov z podtatranskej oblasti na ich zimoviská.





„Vďaka moderným technológiám bude možné sledovať Vavrinca niekoľko sezón nepretržite počas jeho migrácie do Afriky, zimovania a dúfame, že aj počas opätovného návratu na Slovensko,“ zakončila Správa TANAP-u.

