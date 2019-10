Záchranári sa dostali k troskám lietadla v Severnom Macedónsku, zahynula bulharská rodina

SKOPJE 3. apríla (WebNoviny.sk) - Záchranárom sa v stredu podarilo dostať k havarovanému malému lietadlu Cessna, ktoré spadlo v utorok v hornatom teréne v centrálnej časti Severného Macedónska.

Krátko nato severomacedónska polícia informovala, že pri nehode zahynuli všetky štyri osoby, ktoré tvorili posádku lietadla. Podľa policajného hovorcu Toniho Angelovskeho šlo o členov bulharskej rodiny - 49-ročného muža, ktorý stroj pilotoval, jeho 47-ročnú ženu a ich dve dcéry vo veku 18 a 14 rokov.

Havarované lietadlo lokalizovali policajné vrtuľníky už v utorok, keďže však spadlo v ťažko prístupnom zasneženom teréne v pohorí Jakupica, záchranári sa na miesto havárie dostali až v stredu. Presná príčina nešťastia zatiaľ nie je známa.

Bulharská rodina cestovala z mesta Ochrid na severe Severného Macedónska naspäť do bulharskej metropoly Sofia. Pilot ešte krátko pred haváriou kontaktoval stredisko letovej kontroly s tým, že sa lietadlo dostalo do silnej turbulencie a požiadal o možnosť medzipristátia v severomacedónskej metropole Skopje. Krátko nato si to však rozmyslel a informoval, že letí podľa pôvodného plánu až do Sofie.





