Začal súd s Juditou obžalovanou z brutálnej vraždy kamaráta, z pojednávania vylúčili verejnosť

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Po necelých ôsmich mesiacoch od zadržania políciou sa vo štvrtok pred sudkyňu Okresného súdu v Žiline postavila 17-ročná Judita K., ktorá je obžalovaná z brutálnej vraždy svojho kamaráta a spolužiaka Tomáša. Podľa obžaloby ho mala dobodať 16. mája 2019 popoludní v byte na žilinskom sídlisku Vlčince.

Hrozí jej 15-ročné väzenie

Judite hrozí 15-ročný trest odňatia slobody, čo je najvyššia trestná sadzba, akú je možné mladistvému páchateľovi trestného činu na Slovensku uložiť.

Polícia po Tomášovej smrti krátko pracovala s verziou, že útočiť mal falošný odpočtár elektriny. Záchranárom túto verziu ponúkala samotná Judita.

O tri dni neskôr však práve ju obvinili z brutálnej vraždy a od 23. mája minulého roka je vo vyšetrovacej väzbe v nemocnici pre odsúdených a obvinených v Trenčíne. Všetky jej pokusy o prepustenie či nahradenie väzby dohľadom mediačného a probačného úradníka súdy zamietli.

Žilinská krajská prokuratúra podala obžalobu 13. novembra, podľa nej mala Judita svojmu kamarátovi spôsobiť najmenej 49 bodno-rezných poranení na rôznych častiach tela. Podľa obžaloby došlo pri útoku k opakovanému zasiahnutiu vnútorných orgánov chlapca.

Pri výpovedi potrebuje pokoj

V úvode štvrtkového hlavného pojednávania na Okresnom súde v Žiline trojčlenný senát posudzoval žiadosť obžalovanej o vylúčenie verejnosti. Tá zdôvodňovala svoju žiadosť tým, že vzhľadom na závažnosť situácie potrebuje mať pri svojej výpovedi maximálny pokoj.

S vylúčením verejnosti z dokazovacej časti hlavného pojednávania sa stotožnil aj prokurátor, keďže vypočutí majú byť mladiství svedkovia, ktorých výpovede by mohli byť ovplyvnené médiami.

„Súd po začatí hlavného pojednávania na návrh obžaloby, ktorý bol doručený 8. januára, vylúčil verejnosť na celé hlavné pojednávanie. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok,“ priblížila hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá.

Na štvrtkovom pojednávaní by mala v prvom rade odznieť obžaloba, na súde sú prítomní aj rodinní príslušníci obžalovanej Judity. Ďalšie pojednávanie je predbežne naplánované na 24. januára.

