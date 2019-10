Zabudnite svoje heslá

"Heslá a identita všeobecne sú pritom jedným z najväčších rizík pre firmy. Podľa rôznych analýz až dve tretiny únikov údajov súvisia buď so slabými, ukradnutými alebo jednoducho zanedbanými prihlasovacími údajmi," hovorí Přemysl Habáň, odborník spoločnosti Atos na systémy pre správu identít a riadenie prístupu. "Na druhej strane, nie je to len o bezpečnosti. Ak má používateľ príliš veľa hesiel, pletie si ich a zabúda. Trpí tým nielen jeho produktivita, ale zahlcuje aj IT oddelenia neustálymi žiadosťami o obnovenie prístupu," hovorí Habáň.