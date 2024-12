Za parkovanie v Poprade si vodiči priplatia, mesto zmenilo aj časový harmonogram

POPRAD 24. mája (WebNoviny.sk) - V Poprade po desaťročí zvýšili ceny za parkovné aj ročné parkovacie karty. Rovnako predĺžili čas spoplatneného parkovania počas pracovného týždňa. Dôvodom zmeny sú podľa hovorkyne mesta Jarky Hlaváčovej narastajúce náklady na opravu a údržbu parkovísk a chod parkovacej služby.

„Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad vykonáva prevádzkovanie platených parkovacích plôch v meste Poprad ako podnikateľskú činnosť, pričom náklady pokrýva výnosmi z tejto činnosti a zisk po schválení v mestskom zastupiteľstve odvádza mestu,“ vysvetlila pre SITA Hlaváčová.

Zmeny nastali vo všetkých parkovacích zónach

Podľa nového všeobecne záväzného nariadenia zmeny nastali vo všetkých troch parkovacích zónach. V prvej šoféri za lístok z parkovacieho automatu za 30 minút parkovania zaplatia o 10 centov viac, teda namiesto 0,40 eura je to 0,50 eura, pri platbe mobilným telefónom sa suma zvýšila o 20 centov na jedno euro.

Kým v druhej zóne sa za hodinu platilo 0,40 eura, teraz je to za 30 minút 0,30 eura, aj platba SMS službou išla nahor o 20 centov. V tretej zóne boli v bezobslužobnom automatizovanom parkovacom systéme so závorami prvé dve hodiny zadarmo, každá ďalšia začatá hodina vyšla na 0,50 eura.

V rámci nového systému sa neplatí počas prvej hodiny, každých ďalších začatých 30 minút stojí 0,30 eura. Čo sa týka parkovacích automatov, cena z 0,20 eura za dve a pol hodiny išla nahor na 0,30 eura za hodinu a pol. Predtým sa za každú začatú hodinu platilo 0,40 eura, teraz je to 0,30 eura za každú začatú polhodinu.

Pri platbe mobilným telefónom si vodiči zaplatia namiesto pôvodných 0,40 eura za dve a polhodiny 0,60 eura za hodinu, predĺženie služby parkovania ich vyjde tiež drahšie, a to o 0,20 eura. Kým predtým bolo parkovné spoplatnené od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 16:00, teraz sa platí do 18:00. Poplatky za celoročné parkovacie karty išli hore v priemere od 50 do 100 eur.

Zrušili aj skrátený letný režim parkovania

Zmenil sa aj zimný režim parkovania. Trojtýždňovú pauzu bez poplatkov mesto skrátilo na necelé dva týždne, a to od 20. decembra do 1. januára.

„Úpravu zimného režimu navrhli z toho dôvodu, že počas vianočných sviatkov využívajú bezplatné parkovanie viac abonenti ako návštevníci mesta Poprad,“ vysvetlila hovorkyňa.

Doplnené bolo aj ustanovenie, ktoré stanovuje výšku úhrady pri strate parkovacieho lístka v bezobslužnom automatizovanom parkovacom systéme so závorami. Suma sa v závislosti od zón pohybuje od šesť do 10 eur.

Rovnako zrušili aj skrátený letný režim parkovania. Aj naďalej platí na sídliskách Juh obmedzenie pre parkovanie dodávok, ktoré zaviedlo ešte predošlé vedenia mesta.

Porovnanie s okolitými mestami

Pre porovnanie, vo Vysokých Tatrách na parkoviskách s parkovacími automatmi, konkrétne v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici, zaplatia vodiči za hodinu parkovania 1,20 eura. Na Štrbskom Plese je to v závislosti od zóny od 1,30 eura do dvoch eur.

Naopak, v susednom Kežmarku majú jedny z najnižších cien. Prvá polhodina je bezplatná, za následných 45 minút sa platí 0,20 eura a za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu je to ďalších 0,20 eura.

V Levoči na Námestí Majstra Pavla stojí jedna hodina parkovania jedno euro, celodenné parkovanie vyjde na tri eurá. Počas jarmokov, trhov a púte platí na celom území poplatok za parkovanie dve eurá. O cenách informujú samosprávy na svojich internetových stránkach.





