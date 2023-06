Za nakazených Rómov podľa Matoviča môze Pellegriniho vláda, mrzí ho aj správanie koaličných partnerov

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Mrzí ma nezodpovedné správanie našich koaličných partnerov. Miesto toho, aby sme teraz stáli v jednom „šíku“, držali sa za ruky, podporovali sa, tak si ideme „pichať dýky od chrbta“.

Vyhlásil to v stredu premiér Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na vyjadrenia predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka a poslanca Mariána Viskupiča (SaS), ktorí kritizovali premiéra za dopravné kolóny v súvislosti s rozhodnutím vlády o obmedzení pohybu ľudí.

Sabotáž či neschopnosť?

Podľa Matoviča je situácia vážna a opatrenia vlády majú zmysel. Poukázal na to, že za včerajší deň je na Slovensku 101 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. „Prosím vás prestaňme blúzniť o otváraní obchodov,“ uviedol Matovič.

Podľa premiéra uznesenie vlády v žiadnom prípade nekázalo, aby sa kontrolovalo každé jedno auto. Položil zároveň otázku, či pri kontrolách išlo o úmyselnú sabotáž alebo niečiu neschopnosť. Matovič sa zároveň ospravedlnil za dopravné zápchy.

„Aj keď stratím posledného voliča, mojou absolútnou prioritou bude ochrana života a zdravia ľudí,“ povedal premiér.

Kritika koaličných poslancov

Za mimoriadne nezodpovedné považuje Matovič „hrať sa na vlastnom piesočku". Verí, že do budúcnosti sa takéhoto správania koaliční partneri vyvarujú.





„My nie sme za vodou Richard Sulík a Marián Viskupič a podobní ľudia, ktorí cez médiá kritizujú vládu. Alebo aj Veronika Remišová (Za ľudí),





že musíme ľudí učičíkať, prosiť a vyzývať k zodpovednosti. Nie, my tu musíme vyžadovať disciplínu," zdôraznil.





Minister hospodárstva Sulík na sociálnej sieti uviedol, že z boja proti koronavírusu „sme spravili na Slovensku fetiš“. Zároveň kritizoval prijaté opatrenie na obmedzený voľný pohyb osôb počas Veľkej noci od 8. do 13. apríla 2020.

"Kopnutie" do bývalej vlády

Premiér Matovič vzápätí vo svojom profile na sociálnej sieti na Sulíka reagoval slovami, že neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne, konané vo verejnom záujme a zverejňovať svoje výplody mysle, je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné.





Rómovia nemôžu za to, že sú nakazení, ale vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý rozhodol, že títo ľudia pôjdu do domácej karantény, aj keď vedel, v akých podmienkach žijú. Konštatoval to predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) na dnešnej tlačovej besede.





„Pellegrini nám poslal taký darček, že budeme radi, ak sa z toho spoločne vylížeme,“ povedal premiér. Podľa neho sa rozhodnutie, aby všetci, ktorí pricestovali zo zahraničia, išli do štátnej karantény, ukázalo ako mimoriadne dobrý krok. Bývalého premiéra Pellegriniho vyzval, aby sa za svoje skutky ospravedlnil.

Testovanie v rómskych komunitách

S testovaním v marginalizovaných rómskych komunitách začali v piatok 3. apríla v obci Jarovnice v okrese Sabinov. Testovanie zabezpečujú Ozbrojené sily (OS) SR v spolupráci so štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. Zatiaľ otestovali 33 osád, na čom pracovali štyri odberové tímy. Zostáva ešte viac ako tisíc osád.





„V lokalitách, ktoré sme otestovali sú ľudia, ktorí sa vrátili z Česka, Anglicka a Maroka," priblížil europoslanec Peter Pollák. Ako dodal, môžeme byť radi, že testovanie vykonáva armáda a tiež, že sa prípady nákazy odhalili. V osadách testovali len tých ľudí, ktorí prišli zo zahraničia.





Premiér prízvukoval, aby sa na Rómov nenazeralo ako na tých zlých. „Títo ľudia za to nie sú vinní, tak ako nikto z majority nie je vinný, že sa nakazili. Veď viac ako 70 Nerómov boli za posledné tri dni pozitívne testovaní v štátnych karanténach," uviedol Matovič, pričom poznamenal, že pozitívne prípady v testovaných osadách sú v piatich lokalitách a je ich 31.





Matovič sa tiež pýta, koľko ďalších ľudí medzičasom mohli nakaziť. Podľa neho v tých obciach možno ešte očakávať prekvapenia.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





