Za mnohými koaličnými napätiami stojí Matovič, podľa politológa ide o zaujímavý fakt

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zaujímavým sa ukazuje fakt, že za mnohými koaličnými napätiami stojí práve Igor Matovič (OĽaNO).

Vyzerá to tak, že je de facto jedno, či stojí pri hlavnom kormidle na poste predsedu vlády, alebo na poste ministra financií. Výsledky sú podobné, ak nie rovnaké.

Vychádzajúc zo skúseností je dosť pravdepodobné, že časom rozpúta ďalšiu koaličnú nezhodu, ktorá môže potenciálne vyústiť aj do hlbšej krízy. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Lakmusový papierik politickej kultúry

Minister financií Matovič prišiel so zámerom zvýšiť daňovo-odvodové zaťaženie. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Sme rodina vyhlásili, že sú proti tomu, aby sa dane a odvody zvyšovali, pre SaS je to dokonca podľa vyjadrení jej predstaviteľov „červená čiara".

„Igor Matovič je v tomto smere fenoménom. V konečnom dôsledku vlastne komplexne odzrkadľuje celkový stav kvality politiky na Slovensku v súčasnosti. Je lakmusovým papierikom politickej kultúry, kompetentnosti rozhodnutí, naplánovaných stratégií. Zámer zvýšiť daňovo-odvodové zaťaženie hodnotím ako ďalšie z rady prvoplánových rozhodnutí s populistickým akcentom," doplnil Ruman. Dokumentujú to podľa neho aj polovičatosť a emocionalita, ktoré tento návrh sprevádzali.

Matovič je ochotný rokovať s opozíciou

Matovič sa nechal počuť, že v prípade, ak nezíska podporu pre túto reformu, bude rokovať aj s opozíciou.

„Opätovne to potvrdzuje jeho štýl vykonávania politiky, obzvlášť ako si uzurpuje moc. Keď nezíska podporu medzi koaličnými partnermi, je schopný sa spájať aj s politickými oponentmi, ale len vtedy, keď to on potrebuje," podotkol politológ.





Toto volebné obdobie doposiaľ podľa neho naznačilo, že moc a politický marketing sú elitami považované za najdôležitejšie, a dôsledky sú potom zrejmé.

Rozpor aj pre kolúznu väzbu

Do názorového rozporu sa dostali aj ďalší dvaja koaliční partneri, a to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a hnutie Sme rodina, keďže prišli s odlišnými návrhmi, ako upraviť podmienky kolúznej väzby.

Politológ na otázku, či podľa neho vydrží koalícia celé volebné obdobie, ak bude pokračovať v podobných názorových rozporoch, odpovedal, že všetko závisí od toho, do akej miery budú jednotliví koaliční reprezentanti schopní prijať konsenzus v napätých situáciách.





„Pre niektorých predstaviteľov môžu politické či vládne funkcie znamenať lukratívne angažmán, a preto vydržať až do konca má svoje opodstatnenie aj za cenu podvolenia sa. Na druhej strane ale platí, že pokiaľ boli nezhody vo vzťahoch predtým, je maximálne pravdepodobné, že budú aj potom," uzavrel Ruman.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?