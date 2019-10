Z vyraďovanej elektrárne V1 prepravili tretí parogenerátor, v bývalej strojovni ho rozrežú na kúsky

JASLOVSKÉ BOHUNICE 9. apríla (WebNoviny.sk) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) v rámci vyraďovania odstavenej jadrovej elektárne V1 v Jaslovských Bohuniciach prepravila z reaktorovej sály už tri z dvanástich parogenerátorov.

Prevezené boli špeciálnym diaľkovo ovládaným vozidlom do bývalej strojovne, kde budú v budúcnosti rozrezané na kúsky a uložené do kontajnerov. Transport prvého z parogenerátorov začal v polovici marca, všetky by mali byť odvezené do dočasného skladu do konca júla. Parogenerátory pracovali s rádioaktívnym médiom, preto je jedna ich časť kontaminovaná.

Špecifické podmienky transportu

Transport takýchto zariadení z vyradenej jadrovej elektrárne si podľa Tomáša Kleina zo spoločnosti JAVYS vyžaduje špecifické podmienky. „Je to v prvom rade kontaminované zariadenie, potom je tam hmotnosť vyše 140 ton a dĺžka parogenerátora takmer dvanásť metrov. Ten samotný transport trvá jeden až dva dni, ale prípravné práce trvajú oveľa dlhšie,“ povedal Klein.

Demontáž zariadení primárneho okruhu bude stáť zhruba 117 miliónov eur, z toho demontáž a transport parogenerátorov okolo 4 až 7 miliónov eur. Po demontáži reaktorov a ďalších zariadení bude nasledovať dekontaminácia stien a povrchov kontrolovaného pásma a potom demolácia budov. Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 má skončiť do konca roku 2025.

Vyraďovanie jadrovej elektrárne je podľa predsedníčky Úradu jadrového dozoru Marty Žiakovej v súčasnosti už v pokročilom stave. Dodržanie stanovených termínov bude podľa nej dôkazom, že jadrovú energetiku vieme nielen využívať, ale vieme sa aj postarať o zariadenie po ukončení jej činnosti.

Veľa rádioaktívnych odpadov

„Pri vyraďovaní vzniká veľa rádioaktívnych odpadov, takže okrem toho, že sa tie zariadenia vyberajú z pôvodných miest, kde pracovali, je potrebné ich aj nejakou formou upraviť a fixovať, aby mohli byť bezpečne dlhodobo uložené,“ povedala Žiaková.

Na preprave prvého parogenerátora sa zúčastnila aj monitorovacia misia Európskej komisie. „Zástupcovia spoločnosti JAVYS, ktorá je zodpovedná za vyraďovanie, ma po príchode do Jaslovských Bohuníc privítali so skvelou správou o odstránení prvého parogenerátora z primárneho okruhu. Toto je kľúčovým krokom v samotnej demontáži reaktorov,“ uviedol riaditeľ pre jadrovú energiu, bezpečnosť a ITER Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku Massimo Garribba.

Podľa neho vyraďovanie elektrárne V1 je v najpokročilejšom štádiu zo všetkých vyraďovaných jadrových blokov, na ktoré prispieva aj Európska únia.

