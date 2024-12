Z vraždy učiteľky v Írsku obvinili 31-ročného Slováka Jozefa Pušku, druhého podozrivého prepustili

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Z vraždy írskej učiteľky Ashling Murphyovej obvinili 31-ročného slovenského občana Jozefa Pušku, dlhodobo žijúceho v írskom Tullamore. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Príslušník polície v stredu večer na súde predložil dôkazy a potvrdil vznesenie obvinenia. Počas vypočúvania Puška odpovedal akurát slovo „nie“.

Druhého muža prepustili

Slovákov obhajca požiadal o bezplatnú právnu pomoc a služby tlmočníka. Uviedol, že Puška je slovenský občan žijúci z 200 eur na týždeň. Sudkyňa Catherine Stainesová poslala obvineného do vyšetrovacej väzby a 26. januára sa opäť postaví pred súd. Druhého muža vo veku 30 rokov, ktorého zatkli v stredu, prepustili bez vznesenia obvinenia.

Jej pamiatku si uctili tisíce ľudí

Puška údajne zaútočil na 23-ročnú učiteľku minulý týždeň v stredu počas toho, ako cvičila vonku v írskom Tullamore. V utorok sa uskutočnil jej pohreb, na ktorý prišli aj prezident Michael D. Higgins a premiér Micheál Martin. Pamiatku Murphy si na vigíliách uctili aj desaťtisíce ľudí naprieč Írskom aj na iných miestach.

Po smrti Murphyovej sa v Írsku vystupňovali výzvy, aby sa v boji proti násiliu páchanému na ženách urobilo viac. Ministerka spravodlivosti Helen McEntee sa vyjadrila, že v marci plánuje zverejniť novú národnú stratégiu boja proti domácemu, sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

