Z Ruska vraj prúdi nekvalitná ropa, Transpetrol je pripravený zastaviť jej dovoz

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Transpetrol je pripravená aj na úplnú odstávku dodávok ropy ropovodom Družba. Slovenský prepravca ropy tak reagoval na medializované informácie o dodávkach nekvalitnej ropy z Ruska do Európy.

„Podľa vzniknutej situácie a po dohode s partnerskými organizáciami existuje aj variant úplnej odstávky do vyriešenia situácie. Zároveň oceňujeme snahu všetkých zúčastnených strán hľadať riešenie, ktoré by minimalizovalo prípadné škody pre všetkých zainteresovaných. To umožňuje aj fakt, že existuje technická platforma pre komunikáciu, ktorá sa vytvorila pod záštitou Medzinárodnej asociácie prepravcov ropy,“ uviedol pre agentúru SITA podpredseda predstavenstva a riaditeľ pre prevádzku a prepravu Martin Ružinský.

V stredu informovali bieloruské médiá, že našli v rope dovážanej z Ruska zvýšený obsah chloridu. Slovenské ministerstvo hospodárstva situáciu pozorne monitoruje. „Sme v kontakte s prepravcom ropy, spoločnosťou Transpetrol, ako aj so spracovateľom - spoločnosťou Slovnaft. V súčasnosti však nemáme informáciu o výskyte nekvalitnej ropy na Slovensku,“ konštatoval rezort hospodárstva.





