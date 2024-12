Z Mariupolu dokázali odísť štyri evakuačné autobusy, situácia je však zložitá a ďalším sa to už nemusí podariť

Unikajúci ľudia strávili noc v Berďansku a momentálne smerujú do Vasylivky, spresnila podľa CNN Vereščuková prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram s tým, že ich čoskoro očakávajú v meste Zaporižžia. Evakuácie žien, detí a seniorov by podľa nej mali pokračovať aj vo štvrtok, no „bezpečnostná situácia je zložitá a môže sa to zmeniť“.