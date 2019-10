Z jesennej púte v Turzovke sa odveziete mimoriadnym vlakom ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na tento deň pripravila pre veriacich mimoriadny vlak z Turzovky zastávky do Čadce, ktorý im bude k dispozícii pri odchode z púte. Zo Žiliny do Čadce môžu cestujúci využiť pravidelný vlak Os 3910 (Žilina 08:48 – Čadca 09:26) a z Čadce do Turzovky zasa Os 4012 (Čadca 09:32 – Turzovka 09:56). Pri odchode z púte im zasa bude k dispozícii spojenie Os 3923 (Čadca 15:35 – Žilina 16:13).