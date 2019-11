Z holokaustu sme sa podľa Verešovej nepoučili, niektorí poslanci hovoria o Rómoch ako o parazitoch

2.8.2019 (Webnoviny.sk) - Ľudia kedysi hovorili, že prenasledovanie počas vojny sa týka Židov, Rómov, nie nás. Preto otvorene alebo mlčky podporovali agresiu voči týmto ľuďom.

Ľudí rozlišujú podľa správania

Konštatovala to pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na holokaust Rómov predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová.

Ako ďalej uviedla, z tej doby sme sa nepoučili, "keďže máme v parlamente poslancov, ktorí o Rómoch hovoria ako o parazitoch. Že inak proti nim nič nemajú, že ľudí nerozlišujú podľa farby pleti, ale podľa toho, ako sa správajú."

V noci z 2. na 3. augusta 1944 zlikvidovali „cigánsky tábor“ v Auschwitzi-Birkenau pri Osvienčime. Za jednu noc tak skončilo v plynových komorách 2 897 obetí. Pri oslobodení koncentračného tábora nenašli ani jedného Róma.

Ľudská dôstojnosť nemá výnimky

Ako agentúru SITA ďalej informovala Katarína Oravcová z kancelária poslankyne, Verešová pripomína, že ľudská dôstojnosť nemá výnimky.

"Nie je to tak, že človek, ktorý sa dobre správa, má väčšiu dôstojnosť a ten iný menšiu. Odporúčam týmto poslancom, ktorí sa radi oháňajú kresťanstvom, aby si prečítali pápežské encykliky o ľudskej dôstojnosti. Svoje kresťanstvo nestačí prezentovať len slovami, treba konať podľa učiteľa kresťanov, ktorý sa ujímal tých najnúdznejších a bránil ľudskú dôstojnosť každého jedného,“ podotkla.

Podľa predsedníčky ľudskoprávneho výboru, vyvraždenie Rómov z roku 1944 má čo povedať aj nám na Slovensku v roku 2019. "Je to výročie, keď si môžeme povedať, že niečo také sa už nesmie nikdy zopakovať. Zlikvidovať skupinu ľudí pre farbu ich kože je vždy brutálny zločin, nech by to bol ktokoľvek a správal sa akokoľvek," uzavrela.





