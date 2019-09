Z bytu v Trump Tower ukradli šperky za státisíce eur, po vinníkovi pátrajú

23.9.2019 (Webnoviny.sk) - Newyorská polícia vyšetruje krádeže šperkov za 350-tisíc dolárov (v prepočte približne 317-tisíc eur) z Trump Tower na Manhattane.

Tridsaťtriročná žena polícii povedala, že z jej bytu na 59. podlaží niekto ukradol diamantový náramok za 117-tisíc dolárov (zhruba 106-tisíc eur).

Stalo sa tak po tom, ako 3. septembra odcestovala na dovolenku. Šesťdesiatsedemročná žena nahlásila zmiznutie dvoch náramkov, prsteňa a náhrdelníka s diamantmi a zafírmi, a tiež páru náušníc s diamantmi a smaragdom. Všetky šperky mala ukryté v byte na 42. poschodí.

Hovorca polície pre noviny The New York Times povedal, že zatiaľ nepoznajú vinníka a preveria si každého, kto sa môže dostať do budovy.





